SON DAKİKA
Cem Küçük isyan etti: Bu mantıkla ülkeyi idare edemezler
Cem Küçük isyan etti: Bu mantıkla ülkeyi idare edemezler
Cem Küçük isyan etti: Bu mantıkla ülkeyi idare edemezler

Gazeteci yazar Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde siyaset sahasındaki son gelişmeleri değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazı...

İBB dosyası boştur diye kaç zamandır algı yapıyorlar. Hâlbuki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları inkâr edilemeyecek boyutta. İzmir’de İzbeton ve kooperatif yolsuzluğunda tam 4 milyar TL kayıp. Bugünkü parayla neredeyse 6-7 milyar TL... Antalya’da aile boyu rüşvet. Muhittin Böcek’in oğlu boşandığı eşine parayı iş adamlarına ödetmiş.

Uşak’ta Özkan Yalım sevgililerini belediyede işe almış. Hepsine evler, arabalar hediye etmiş. Diğer belediyeleri saymıyorum bile. Yani 2019’dan sonra CHP’li belediyeler iş yapmamış. Sadece kendilerine çalışmışlar. İş adamları haraca bağlanmış. Ne bir hizmet var ne başka şey. “Şu projeyi CHP yaptı” diyeceğimiz tek bir hizmet yok. “Vay be, adamlar şu şehri, ilçeyi ileri götürdü” diyeceğimiz tek bir proje yok. Sadece algı. Ancak algıyla da iş gitmiyor. Hayatın gerçekleri her zaman galip geliyor.

CHP bu olaylarda asla öz eleştiri yapmadı. Hataları sorgulamadı. Adı belaltı işlerle anılanları bile zorla ihraç etti. “Biz nerede hata yaptık” demedi. Bunları demedikleri için hep kaybettiler. 2024’te ekonomi ve emeklilerin sorunlarından kazandıkları yerel seçimin etkisi hep sürecek sandılar. Bugünkü tüm anketlerde bile AK Parti ve CHP kafa kafaya. Ya da bir parti diğerinden az önde. Eğer bir anket kafa kafaysa iktidar partisi avantajlı demektir...

Peki böyle bir parti Türkiye’yi idare edebilir mi? Edemez. CHP'nin, savunma sanayi, ekonomi, dış politika, sağlık konularında söyleyeceği hiçbir şey yok. Proje nedir diye sorduğunuzda “CHP internet sitesinde yazıyor” diyorlar. Ülkenin sorunlarına dair tek bir öneri getirmiyorlar. 2023’te de çok kolay kazanacaklarını sandılar. Boş şişe koysalar kazanacak modundaydılar. Öyle olmadığını gördüler. Evet CHP tarihî parti. Tarihî parti olmak size seçim kazandırmaz. Cumhuriyeti kuran parti 1950’den beri seçim kazanamamış. Önceden milleti suçlarlardı. Allah’tan şimdi bunu yapmıyorlar. Eğer CHP 2019’dan beri kazandığı belediyelerde bir fark oluşturabilseydi, hizmetle anılsaydı durum başka olurdu...

İran-ABD savaşı var. Dünyada büyük gerginlik var. Ekonomik sıkıntılar var. Ancak insanlar CHP’ye yönelmiyor. Bugün seçim olsa bir şey değişmeyecek. Gerçekler ortada. CHP bir yandan "mutlak butlanla" uğraşıyor. Evet mutlak butlan çıkmasın. Benim gibi düşünenler butlanı yanlış buluyor. CHP de kendisine çekidüzen versin. Hırsızları, irtikapçıları, rüşvetçileri ayıklasın. Demokrasilerde muhalefet çok önemlidir. İktidara alternatiftir... CHP bu kafayla giderse asla iktidar olamaz. Etrafta goygoyculuk yapanlar gerçeği söylemiyor. Bu mantıkla ülkeyi idare de edemez. Plansız, projesiz yol alınmaz...

