Böylesi görülmedi: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Piyasanın yarı fiyatına altın fırsatı
Ticaret Bakanlığı, gümrükte yakalanan kaçak ürünleri e-ihale sistemi üzerinden satışa sunarken, İstanbul Muratbey İşletme Müdürlüğü’nden gelen ilan altın yatırımcılarının iştahını kabarttı. Piyasa değeri yaklaşık 31,5 milyon lira olan 4 kilo 349 gram ağırlığındaki 24 ayar altın zincir, 15 milyon 750 bin liralık başlangıç bedeliyle ihaleye çıktı. Bugün saat 16:50’de sona erecek olan bu dev ihaleye katılmak isteyenlerin 100 bin liralık teminat yatırması yeterli olacak.