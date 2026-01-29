Tarihi gelişme: Türkiye NATO ülkesine savaş gemisi sattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün de Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek, gemilerin fiziksel inşasının yanı sıra iki ülke arasındaki uzun süreli ortaklığın temellerini de güçlendirdiğini anlattı. 2024 yılında imzalanan sözleşmenin STM ve Portekiz Donanması için tarihi bir adım olduğuna işaret eden Görgün, "Köklü denizcilik geleneklerine sahip iki Akdeniz ülkesi olarak denizle olan bağımız tarihimizi ve geleceğimizi tanımlıyor. Bu proje, savunma sanayi işbirliğimizin parlak bir sembolü. İki müttefik ortak bir vizyonu paylaştığında, denizcilik mirasını modern stratejik yeteneklere dönüştürebileceğimizi kanıtlıyor." şeklinde konuştu.