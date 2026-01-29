  • İSTANBUL
Tarihi gelişme: Türkiye NATO ülkesine savaş gemisi sattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son dönemde Asya ülkelerine savaş gemileri satan Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. Bu kez bir NATO ülkesine gemi ihracatı yapıldı.

İstanbul'daki Ada Tersanesi'nde gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı. Portekiz Savunma Bakanı Melo, konuşmasında, bugünkü törenin her açıdan dikkate değer bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu gemiler, donanmamızın modernizasyonunda büyük bir adımı temsil ediyor. Bu modernizasyon bugün burada şekilleniyor. Bu önemli girişimde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Bu projenin Türkiye ve Portekiz donanmalarının ve savunma sanayilerinin arasındaki güveni yansıttığını vurgulayan Melo, müttefikler arasındaki işbirliğinin, endüstriyel ortaklıklar yoluyla NATO'daki kolektif savunmanın ötesine nasıl uzanabildiğini de gösterdiğini söyledi. Melo, Portekiz donanmasının konseptlerini ve uzmanlığını Türkiye'nin denizcilik sanayisiyle birleştirdiklerine değinerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün de Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek, gemilerin fiziksel inşasının yanı sıra iki ülke arasındaki uzun süreli ortaklığın temellerini de güçlendirdiğini anlattı. 2024 yılında imzalanan sözleşmenin STM ve Portekiz Donanması için tarihi bir adım olduğuna işaret eden Görgün, "Köklü denizcilik geleneklerine sahip iki Akdeniz ülkesi olarak denizle olan bağımız tarihimizi ve geleceğimizi tanımlıyor. Bu proje, savunma sanayi işbirliğimizin parlak bir sembolü. İki müttefik ortak bir vizyonu paylaştığında, denizcilik mirasını modern stratejik yeteneklere dönüştürebileceğimizi kanıtlıyor." şeklinde konuştu.

Görgün, dünyada hızla değişen ve karmaşık bir küresel güvenlik ortamı olduğuna değinerek, bu zorlu zamanlarda NATO çerçevesindeki dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Türkiye olarak dost ve müttefiklerin yanında olmaya kararlı olduklarını anlatan Görgün, "Ortak güvenliği sağlamak için savunma teknolojilerimizi ve endüstriyel yeteneklerimizi paylaşmanın önemine inanıyoruz. Bu gemi, yeni güvenlik konsepti kapsamında Portekiz'in operasyonel gereksinimlerini karşılamasında kritik bir unsur olacak." dedi.

Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk mühendislerle birlikte Türkiye'de çalışacak olan Portekiz Savunma Bakanlığı personelini ağırlamayı dört gözle beklediklerini söyledi. Taahhütlerinin ilk gemiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Görgün, inşasına bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlanması ve Haziran 2026'ya kadar bloğunun kızağa konulması planlanan ikinci gemi için şimdiden hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Görgün, gemilerin Portekiz donanmasına sorunsuz şekilde teslim edilmesini sağlamak amacıyla proje takvimleri ve teknik gereklilikler konusunda her türlü desteği vereceklerini belirterek, platformun denizde ikmal ve lojistik gibi temel görevlerinin yanı sıra insani yardım, arama-kurtarma ve tıbbi görevleri de icra edebileceğini kaydetti. Bu gemiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Görgün, bundan sonraki süreçte Portekiz ve NATO müttefiklerinin yanı sıra diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri önemli ve sürdürülebilir bir yola çıktıklarını ifade etti.

STM Genel Müdürü Güleryüz ise dünya donanmalarının güvenilir ortağı olduklarını dile getirerek, Türk donanmasının yanı sıra Ukrayna'dan Portekiz'e, Pakistan'dan Malezya'ya kadar dost ve müttefik donanmaların savunma kapasitelerini geliştirdiklerini söyledi. Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştirdikleri Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri projesinde mühendislik çalışmalarını somut bir su üstü platformuna dönüştürdükleri önemli bir eşiği geride bıraktıklarını anlatan Güleryüz, "11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesiyle edindiğimiz, NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi dost ve müttefik bir ülke olan Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Planlı ve hızlı bir inşa süreciyle gemilerimizi 2027 yılında denize indirmeyi, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından geminin kızağa koyma töreni gerçekleştirildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

