Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Gözlemci İHA ve diğer sistemler tarafından tespit edilen hedef konum ve bilgilerini alıp, bu bilgiler doğrultusunda otonom sürü dalışı gerçekleştirme kabiliyetine sahip sürü zekası sayesinde, hedefe yaklaşma ve formasyonun korunması süreçleri, dağıtık kontrol algoritmaları ile otonom olarak yürütüldü. Hedef bölgesine ulaşılmasıyla birlikte senaryodaki sürü elemanları, önceden tanımlanmış görev kuralları, emniyet kısıtları ve yetkilendirme mantıkları çerçevesinde otonom hedef angajmanı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, uygun koşulların sağlandığının algısal ve durumsal doğrulaması sonrasında, ilgili sürü elemanları hedefte mühimmat patlatma görevini otonom olarak icra etti, görev tamamlanma durumu sürü geneline ve üst seviye görev yöneticisine bildirildi. Süreç boyunca emniyet kilitleri ve görev sonlandırma koşulları aktif tutuldu. Ek olarak, ana sürünün alt sürülere otonom olarak ayrılması senaryosu icra edildi. Belirlenen farklı hedefler doğrultusunda sürü, birden fazla alt sürü grubuna bölündü, her bir alt sürü kendi hedefi için bağımsız ancak koordineli şekilde formasyonlu dalış ve görev icrası gerçekleştirdi. Alt sürüler, kendi içlerinde uzlaşı ve formasyon kontrolünü sürdürürken, üst seviye görev hedefleriyle uyumlu hareket etti.