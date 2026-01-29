  • İSTANBUL
Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Türkiye'nin savunma devlerinden birisi olan HAVELSAN'ın sürü halinde görev ve kamikaze dron konusunda geldiği noktayla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi yapıldı.

1
#1
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız sistemlerle "dijital birlik konsepti" oluşturan HAVELSAN, sürü halinde görev ve kamikaze dron konusunda geldiği aşamayı saha faaliyetiyle gözler önüne serdi. HAVELSAN, üst düzey sivil ve askeri heyetlerin gözlemciliğinde yapılan faaliyette, POYRAZ döner kanatlı dronlarla kabiliyet gösterimi gerçekleştirdi. POYRAZ dronlarından oluşan sürü, havalanıp gökyüzünde çeşitli formasyonları icra etti. Sonrasında sürüdeki kamikaze dronların belirlenen hedefe dalış yapıp patlamasıyla görev tamamlandı.

#2
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, otonom sürü sistemlerinin dağıtık mimari yapısı ve operasyonel kabiliyetleri uçtan uca doğrulandı. Sürü, merkezi bir karar vericiye ihtiyaç duymadan, tamamen dağıtık mimari prensipleri doğrultusunda görev icra etti. Haberleşme altyapısında meydana gelen link kayıpları ve kısmi ağ kopuklukları, sistemin görev icrasını kesintiye uğratmadı. Sürü elemanları yerel algı, durum farkındalığı ve karar mekanizmaları sayesinde görev sürekliliğini koruyarak operasyonu başarıyla sürdürdü. Dinamik sürü yönetimi yetenekleri de gözlemlendi, eleman çıkarma ve ekleme kabiliyetine sahip sürü zekası sayesinde değişikliklere gerçek zamanlı olarak adapte olundu ve ölçeklenebilir, esnek ve görev odaklı yapı korundu.

#3
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Senaryolar sırasında, anormal davranış sergileyen veya hata durumuna geçen sürü elemanlarının, sürü bütünlüğünü bozmadan otonom olarak sürüden ayrıldığı ve kalan elemanların görevlerine kesintisiz şekilde devam ettiği gösterildi. Bu kapsamda sistemin hata toleranslı ve kendini yeniden yapılandırabilen yapısı başarıyla test edildi. Sürü hareketi sırasında, sürü elemanları arasında karşılıklı etkileşim temelli çarpışmadan kaçınma algoritmaları aktif olarak çalıştırıldı, güvenli mesafe ve manevra kabiliyeti korunarak çarpışmasız ve stabil bir ilerleme sağlandı. Aynı zamanda uzlaşı tabanlı sürü hareketi ve formasyon kontrol algoritmaları sayesinde sürü, hedefe doğru koordine, senkronize ve formasyonlu bir şekilde ilerleyerek hedefe dalışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Belirlenen farklı hedeflere dalış gerçekleştiren alt sürü gruplarıyla farklı formasyon tiplerinde ve yüksek hızda bozulmadan dalış gerçekleştirilmesiyle sürü algoritma ve kontrol kabiliyetlerinin kararlılığı gösterildi.

#4
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Gözlemci İHA ve diğer sistemler tarafından tespit edilen hedef konum ve bilgilerini alıp, bu bilgiler doğrultusunda otonom sürü dalışı gerçekleştirme kabiliyetine sahip sürü zekası sayesinde, hedefe yaklaşma ve formasyonun korunması süreçleri, dağıtık kontrol algoritmaları ile otonom olarak yürütüldü. Hedef bölgesine ulaşılmasıyla birlikte senaryodaki sürü elemanları, önceden tanımlanmış görev kuralları, emniyet kısıtları ve yetkilendirme mantıkları çerçevesinde otonom hedef angajmanı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, uygun koşulların sağlandığının algısal ve durumsal doğrulaması sonrasında, ilgili sürü elemanları hedefte mühimmat patlatma görevini otonom olarak icra etti, görev tamamlanma durumu sürü geneline ve üst seviye görev yöneticisine bildirildi. Süreç boyunca emniyet kilitleri ve görev sonlandırma koşulları aktif tutuldu. Ek olarak, ana sürünün alt sürülere otonom olarak ayrılması senaryosu icra edildi. Belirlenen farklı hedefler doğrultusunda sürü, birden fazla alt sürü grubuna bölündü, her bir alt sürü kendi hedefi için bağımsız ancak koordineli şekilde formasyonlu dalış ve görev icrası gerçekleştirdi. Alt sürüler, kendi içlerinde uzlaşı ve formasyon kontrolünü sürdürürken, üst seviye görev hedefleriyle uyumlu hareket etti.

#5
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Faaliyette, HAVELSAN'ın dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı Otonom İnsansız Hava Aracı BULUT da şirketin iştiraklerinden ASISGUARD tarafından geliştirilen AGGÖZ GIMBAL 275 elektrooptik görüş sistemiyle görüntü aktarımı gerçekleştirdi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, birçok kabiliyetle modern harp sahasında geleceğin muharebe konseptlerinde oyun değiştirici bir rol üstelenmeye hazır olduklarını ortaya koyduklarını söyledi. Hem bu sistemlerin kullanımı hem de bu sistemlere karşı tedbirler noktasında geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Farklı tiplerde akıllı sistemlerimizi ve yazılım kabiliyetlerimizi sahada daha fazla göstereceğiz. Seçkin, tecrübeli ve güçlü mühendislik altyapımız ile 'Dijital Birlik' konseptimiz içerisinde bulunan farklı tip insansız platformlarımızla daha geniş kapsama alanı içerisinde bu tip kamikaze sistemlerin yeteneklerini artırmaktayız.

#6
Foto - Türkiye'nin sürü İHA ordusu ortaya çıktı

Canlı mühimmatlı gerçek ortam senaryosu ile ortaya koyduğumuz bu senaryoların uzun süredir sahada testlerini yapmaktayız. Tamamen milli imkanlar ve mühendislik kabiliyetlerimiz ile geliştirdiğimiz bu dağıtık mimariye sahip sürü zekası, tek bir yer kontrol istasyonu üzerinden tek kullanıcı ile komut almakta, görev esnasında kullanıcı bağımsız görev icrası gerçekleştirebilmektedir. Sistemlerimize taktik bir hava aracı olmaktan öteye geçirip hava sahası koordinasyon ve yönetimini ortaya koyan kritik bir harp yeteneği kazandırdık. Bu yoğun sürü ve eş zamanlı kullanım senaryoları ile tamamen platform sayısından bağımsız olarak her türlü görev konsepti kolaylıkla icra edilebilmektedir. Arka planda personel, eğitim ve araçları ile sahada sürekli kendini yenileyen yeni sistem ve birimlerinde oluşturulmasına yönelik kesintisiz çalışmalar yürütüyoruz."

