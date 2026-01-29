  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Dünyayı şoke eden gelişme: 1000 asker öldürüldü! Dikkat çeken İstanbul detayı
AA Giriş Tarihi:

Ukrayna'dan yaptığı açıklamayla Rusya'dan 1000 askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu. Cenaze değişimi İstanbul anlaşmaları kapsamında gerçekleşti

1
#1
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada iade edilen cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

#2
Açıklamada, "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı savunmacılara (askerler) ait olduğunu belirttiği 1000 cesedin Ukrayna'ya iadesi de dahil olmak üzere değişim işlemleri gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

#3
Açıklamada, değişim sürecine sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür edildi.

#4
DEĞİŞİM İSTANBUL ANLAŞMALARI KAPSAMINDA YAPILDI - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1000 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 38 askerin cesedi iade edildi." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Zelenski, batının oyununa geldin bedelini gencecik insanlar ödüyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
