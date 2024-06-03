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Kültür Sanat
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Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

2024-06-03 11:49:32
Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Antalya'da bulunan Kestros Çeşmesi, 1800 yıl aradan sonra suyla buluşacak.

#1
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti, mimarisi ve mermer heykeltıraşlığı ile ünlü. Antik kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan heykeller, Antalya Müzesi’ni en önemli heykel müzelerinden biri haline getiriyor.

#2
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Perge’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren kazı başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, alanda bulunan Kestros Çeşmesi’nin yeniden suyla buluşacağını açıkladı.

#3
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Dönmez, iki yıl önce gerçekleştirilen deneme sayesinde yaklaşık bin 800 yıl sonra çeşmeden su akıtarak yapının günümüzdeki durumu hakkında gözlemde bulunduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Bu sene projelerimizden bir tanesi de özellikle kentin kuzeyinde bulunan Kestros Çeşmesi dediğimiz alanda suyun akıtılması olacak. Bu projeden sonra suyun çeşmeden akması ve kanaldan aşağı doğru uzanmasıyla, buraya gelecek insanların sayısının daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.”

#4
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Kestros Çeşmesi’nin, kentin kuzeyinde yer alan akropole doğru uzanan hem kapı hem de çeşme fonksiyonlu bir yapı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Dönmez, çeşme yapısının suyun aktığı kısmında 700 metre boyunca uzanan havuz görünümlü bir kanal bulunduğuna işaret etti.

#5
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Dönmez, “Su çeşmeden akıyor ve bu kanal sayesinde kuzey güney doğrultulu caddenin tam ortasında lüks bir havuz görünümü alıyor. İlk etapta aslında çeşmeye su vermek istiyoruz, şu an da çalışmalarımız başladı.

#6
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Çeşmeye su verdikten sonra su kavşağa kadar gelecek ve kavşaktan daha sonra yeniden kanala gidecek.

#7
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Hem su israfı olmayacak hem de çeşmeden su akmış olacak. Çeşmeden su aktıktan sonra da çeşmenin bütüncül bir restorasyon çalışmasını uygulamaya sokmak istiyoruz, heykellerini yerine koymak istiyoruz.

#8
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

Hedefimiz özellikle çeşmeden suyu yeniden akıtarak canlandırmak, yaklaşık iki ay olarak projelendirmiştik yeni başladık. İki ay sonra artık çeşmeden ve havuzdan su akmaya başlayacak” ifadelerine yer verdi.

#9
Foto - Tarihi çeşme 1800 yıl sonra suya kavuşacak!

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