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Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

2023-02-15 13:35:07
Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

Asrın felaketi 1500'lü yıllarda yapılan tarihi caminin bir bölümüne zarar verdi.

#1
Foto - Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı.

#2
Foto - Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

1574-1575 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığı bilinen külliyenin bulunduğu alanda yer alan tarihi Sarı Selim Camiinin tek minaresinin üst bölümü depreme dayanamayarak yıkıldı.

#3
Foto - Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

Bahçesinde asırlık zeytin ağacı da bulunan cami, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

#4
Foto - Tarihi cami depreme dayanamadı! 500 yıllık eser bu hale geldi

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