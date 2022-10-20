2022-10-20 10:57:15 Tarihi baştan yazacak heyecan verici keşif! MÖ 120'den kaldı: Tesadüfen ortaya çıktı
Antik Yunan astronom Hipparchus'un efsanevi yıldız kataloğunun kayıp parçalarından birine ulaşıldığı iddia edildi. Tarihi değiştirecek bu keşif bilim dünyasında heyecanla karşılandı. Washington, Tacoma'daki Puget Sound Üniversitesi'nde astronomi tarihçisi olan James Evans, bulguyu “nadir” ve “dikkate değer” olarak nitelendirdi. Bu bulgu tüm gökyüzünü gece haritalamak için bilinen ilk hamle olarak değerlendiriliyor.