Tarihi baştan yazacak heyecan verici keşif! MÖ 120'den kaldı: Tesadüfen ortaya çıktı

TARİHİ DEĞİŞTİRECEK Araştırmacılar bunu, antik astronomun gözlemlerini ne zaman yapması gerektiğini doğrulamak için kullanabildiler ve koordinatların yaklaşık olarak MÖ 129'a uyduğunu buldular. star'da yer alan habere göre; Evans, şimdiye kadar antik çağlardan kalma tek yıldız kataloğunun MS 2. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye kentinde astronom Claudius Ptolemy tarafından derlenen bir yıldız kataloğu olduğunu söylüyor. 1200 yıldan fazla bir süredir kabul edilen, merkezinde Dünya olan kozmosun matematiksel modeli. Ayrıca 1000'den fazla yıldızın koordinatlarını ve büyüklüklerini verdi. Ancak, yıldızları ilk ölçen kişinin, üç yüzyıl önce, yaklaşık olarak MÖ 190 ila 120 yılları arasında Yunanistan'ın Rodos adasında çalışan Hipparchus olduğu eski kaynaklarda birkaç kez belirtiliyor.