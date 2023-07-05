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Yaşam
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Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

2023-07-05 21:14:11
Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Tarihi, sanayisi ve gastronomisiyle dikkatleri üzerine çeken Cizre, il olmayı bekliyor.

#1
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre'nin sanayi, tarih, turizm ve gastronomi konularında gelişime açık bir ilçe olduğunu belirtti. Tarihi 10 bin yıla dayanan Cizre, Mezopotamya'nın en önemli ilçeleri arasında yer alıyor. Tarihi İpekyolu'nun üzerinde bulunması ve jeopolitik konumu itibariyle Cizre il olmayı bekliyor.

#2
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

İlçenin il olması gerektiğini belirten Yıldırım, Cizre'nin altyapısıyla tarihi ve turistik değerleriyle şehir olmayı çoktan hak ettiğini söyledi.

#3
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre'nin il olacağını daha önce söylediğini anımsatan Yıldırım, "Kendisinin şehircilikten çok iyi anladığını, Cizre'nin altyapısıyla tarihi ve turistik değerleriyle zaten şehir olmayı çoktan hak ettiğini belirmişti. Şu an tekrardan gündeme gelen 81 il olan şehirlerin 100 ile tamamlanması projesinde Cizre'mizin de olması bizi ziyadesiyle memnun edecek. Cumhurbaşkanı'mızın Cizre ile ilgili olumlu görüşleri bizim için çok önemlidir. En son Cizre'de eğitim gören büyük şair Ahmed-i Hani'nin bir sözünü başkanlık kutlamalarında dile getirmesi bizi ayrıca da mutlu etti. Cizre ve Cizreli bilim adamlarına gösterdikleri teveccühten dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

#4
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Cizre'nin geçmişten gelen bir ticaret kabiliyetinin olduğunu aktaran Yıldırım, "Cizre tarihten gelen bir ticari hacme sahip. Özellikle tarihi ipek yolunun üzerinde önemli bir noktada bulunması, jeopolitik bir konumu gereği Dicle Nehri'nin üzerinden sal taşımacılığıyla Irak'a taşımacılık yapması tarihten gelen taşımacılık ticari kabiliyeti ile gelmektedir. Bu, beraberinde bir ticari kültür geliştirmiş. Cizre insanının ticaretle ilgili gelişimine vesile olmuş. Bu gelişimler devam ediyor. Cizre, şu an Organize Sanayisi Bölgesi ile ve diğer ticari altyapı çalışmalarıyla gelecekte ticaret anlamında güzide şehirlerimiz arasında yerini alacaktır" diye konuştu.

#5
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Cizre'nin il olması durumunda turizmde önemli bir potansiyele sahip olacağını aktaran Yıldırım, "Özellikler Hazreti Nuh Türbesi'nin Cizre'de bulunması, Melaye Cezeri'nin eğitim gördüğü ve eğitim verdiği Kırmızı Medrese, İç Kale, Ulu camii ve daha gün yüzüne çıkmamış binlerce tarihi ve turistik yerimiz vardır. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda yakın zamanda iç ve dış turizm olarak önemli bir potansiyele sahip olduğu görülecektir. Bunun dışında gastronomimiz zengin. İl olduktan sonra tanıtılmaya ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Gastronomi kültürümüzü de gerçek anlamda açığa çıkararak şehrimizi hem turizm hem gastronomi şehri yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

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