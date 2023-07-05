Tarihi 10 bin yıllık! O ilçe artık il olmayı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre'nin il olacağını daha önce söylediğini anımsatan Yıldırım, "Kendisinin şehircilikten çok iyi anladığını, Cizre'nin altyapısıyla tarihi ve turistik değerleriyle zaten şehir olmayı çoktan hak ettiğini belirmişti. Şu an tekrardan gündeme gelen 81 il olan şehirlerin 100 ile tamamlanması projesinde Cizre'mizin de olması bizi ziyadesiyle memnun edecek. Cumhurbaşkanı'mızın Cizre ile ilgili olumlu görüşleri bizim için çok önemlidir. En son Cizre'de eğitim gören büyük şair Ahmed-i Hani'nin bir sözünü başkanlık kutlamalarında dile getirmesi bizi ayrıca da mutlu etti. Cizre ve Cizreli bilim adamlarına gösterdikleri teveccühten dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.