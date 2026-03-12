Tarih, doğa ve kristal kar! Kışın büyüleyen iki şehir!

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sınır boylarında asırlardır birer muhafız gibi yükselen tarihi Kars ve Ardahan kaleleri, köklü geçmişleri ve ihtişamlı mimarileriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret durakları arasında yer alıyor. Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ve çetin savaşlara tanıklık eden bu iki anıtsal yapı, günümüzde kentlerin kültürel hafızasını yaşatıyor. Şehre hakim bazalt kayalık bir tepe üzerinde yer alan ve 12. yüzyılda Saltuklular döneminde inşa edilip Osmanlı Padişahı III. Murad zamanında kapsamlı bir onarımla bugünkü görünümüne kavuşan Kars Kalesi, "Merkez Kale" veya "İç Kale" olarak da biliniyor. Kura Nehri'nin kıyısında, ovaya hakim stratejik bir noktada konumlanan Ardahan Kalesi ise 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen ve klasik Osmanlı kale mimarisinin en sağlam örneklerinden birini temsil ediyor.