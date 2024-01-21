  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizler o ilimizde tesadüfen altın rezervi keşfetti! Gözümün önündekini görememişiz, bölgeden altın fışkırıyor

Ancelotti'den İspanya'yı altüst edecek Arda hamlesi onaylandı! Resmi anlaşma: Cevap verdi...

Fred, Krunic yetmedi! Flaş kadro... Herkes stoper beklerken yıldız orta saha geliyor: Dahil edilecek...

Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

O Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler sınır dışı edilecek! Karar onaylandı

Ünlü pastaneler zinciri iflas etti! 160 şubeyi apar topar kapatacaklar

Suzuki marka sıfır aracı paslı çıkan Türk vatandaşına Japonya'dan skandal cevap! Böyle rezalet görülmedi

Bağımsızlığın koruyucusu! Türk Hava Kuvvetleri envanteri ne durumda?

Uzmanlar gelecek adına endişeli! Ölümcül hastalık İstanbul'dan sonra Denizli'de görüldü

Husiler durmuyor! ABD son gelişmeyi açıkladı
Spor
9
Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

2024-01-21 00:49:18
Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu. Rakibine 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Maç sonrası açıklama yapan Portekizli hoca utanç duyduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta maçın ardından yeni transferle ilgili olay yaratan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medya bu iddia sonrası adeta yangın yerine döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Pendikspor'un gollerini Umut Nayir, Halil Akbunar, Thiam ve Nuno kaydetti.

#2
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

BEŞİKTAŞ 16 MAÇ SONRA BİR MAÇTA GOL ATAMADI Sabah'a göre; Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

#3
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.

#4
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.

#5
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Daha çok savaşmak gerektiğini ifade eden Fernando Santos, "Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük" dedi.

#6
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Ara transfer döneminde ilk hamlesini Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş için olay yaratan bir iddia gündeme geldi.

#7
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

Pendikspor-Beşiktaş maçı sonrası gündeme getirilen bir iddia, sosyal medyayı da adeta yangın yerine çevirdi.

#8
Foto - Taraftara kötü haber engellenecek mi? Apar topar karar alındı: Böylesi daha önce görülmedi…

İddialara göre Fernando Santos'un 3-4 gün önce transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdiği ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş yönetiminin hoca gelmeden önce yaptığı listenin de farklı olduğu belirtildi. Beşiktaş'taki transferlerin gecikme sebebi, listelerin farklı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...
Gündem

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un katıldığı bir etkinlikte garsonu aşağıladığı anlar büyük tepki çekti.
Seyahat için gelen turistler Ayasofya'da! turistlerin girişi ayrılınca Ayasofya'da namaz kılanlar rahatladı
Yaşam

Seyahat için gelen turistler Ayasofya'da! turistlerin girişi ayrılınca Ayasofya'da namaz kılanlar rahatladı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulama ile ilk..
Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!
Ekonomi

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Dünyanın birçok noktasında dikkat çeken DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "2023 yılında Türkiye'de tarihi satış rekoruna ulaşmış olmak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük silahımız...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük silahımız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, “Şunu hiçbir zaman unutmayın, asim..
İtalya'dan kritik İsrail açıklaması: Asker gönderebiliriz
Dünya

İtalya'dan kritik İsrail açıklaması: Asker gönderebiliriz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, BM'den bir talep gelmesi durumunda asker gönderebileceklerini açıkladı...
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri
Gündem

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri

Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan uzay aracının kalkıştan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Bunun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23