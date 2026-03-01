  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı! İstanbul, Ankara ve İzmir çok merak ediliyordu: 500 bin konutta yeni kura takvimi açıklandı Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor! Dijital Birlik Platformu Geleneksel İftarında Buluştu İmam Hatipliler 28 Şubat'ın yıl dönümünde iftar sofrasında buluştu O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı! Tüm dünyaya duyuruldu: İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor Ahlat’ta kış başka güzel! Selçuklu mirası beyaz gelinlik giydi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

Eski ABD Başkan yardımcısı Harris bile Teröristliğe soyunan Trump'a büyük tepki gösterdi.

#1
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin İran'a askeri saldırısına karşı olduğunu belirterek, "Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına karşı çıktı.

#3
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

"Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı.

#4
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

Bu keyfi savaşa kesinlikle karşıyım ve herkes de karşı olmalı." ifadelerini kullanan Harris, Trump'ın aldığı "rastgele kararın" durdurulması için ABD Kongresini derhal harekete geçmeye çağırdı.

#5
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

Harris, "Amerikan halkı, oğullarımızın ve kızlarımızın bu yetkisiz, keyfi savaşa girmesini istemiyor." dedi.

#6
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#7
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#8
Foto - Tarafını ilan etti: Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Trump'a büyük tepki!

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi
Gündem

İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar
Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

ABD ve İsrail, İran'ı vurmasının ardından Katar, Kuveyt ve BAE hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23