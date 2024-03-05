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Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

2024-03-05 14:34:13
Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

Rusya'dan NATO'nun genişlemesine karşı tansiyonu yükselten flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

#2
Foto - Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

#3
Foto - Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlatan Şoygu şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

"Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu."

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