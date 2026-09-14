Tanık olduklarını bir bir paylaştı: İsrailli teröristten korkunç itiraflar

Kontrolü kaybeden İsrail askerleri hem sivilleri hem İsrail askerlerini hedef alıyor. Gazze'deki saldırılar sırasında bir birliğin komutanlığını yaptığını belirten Nir, askerler arasında ciddi bir tükenmişlik gözlemlediğini söyledi. Bu durumun hem Gazzeli siviller hem İsrail askerleri açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Nir, çok sayıda "dost ateşi" vakası yaşandığını aktardı. Nir, bir "dost ateşi" vakasında iki paraşütçünün hayatını kaybettiğini, başka bir olayda ise 8 askerin hedef olmaktan kıl payı kurtulduğunu anlattı. İsrail askerlerinin hedef alındığı durumların "hata" veya "aksaklık" olarak değerlendirildiğini dile getiren Nir, "Ancak hedef alınanlar Filistinliler olduğunda bu hatalar anlayışla hatta onayla karşılanıyordu." dedi.