Tanık olduklarını bir bir paylaştı: İsrailli teröristten korkunç itiraflar
Eli kanlı katil İsrail ordusunda 10 yıl görev yapan ve katliamın ilk günlerinde gönüllü olarak Gazze'ye giden eski asker Nir, İsrail basınına konuştu. Ambulansların ve sivillerin bile bile hedef alındığını itiraf eden Nir, "Sözde sınırı diledikleri gibi kaydırıp sivilleri vuruyor, sonra da suçlu ilan ediyorlardı. Ordu tam bir stadyum havasındaydı; askerler öldürmek için birbirini gaza getiriyordu. Gazze’de İsrail ordusunun kimi isterse hedef alabilir." dedi.