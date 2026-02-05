  • İSTANBUL
Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sıradan bir tamirhane çatısında 20 yıldır unutulmuş olan hurda bir araç, mahalleliyi ve ekipleri hayrete düşüren bir hukuk savaşını gün yüzüne çıkardı. Çatının akması üzerine onarım için yukarı çıkan bina yetkilisi, paslanmış bir araçla karşılaşınca durumu polise ihbar etti. Yapılan araştırmalarda, aracın iki on yıl önce bir kaporta ustası ile araç sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle "rehin" tutularak çatıya vinçle çıkarıldığı ve orada kaderine terk edildiği anlaşıldı.

1
#1
Foto - Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir traktör tamircisinin çatısında bulunan hurda aracın hikayesi, 20 yıl süren bir yasal anlaşmazlıkla ortaya çıktı. Araç, önceki bir tamirci tarafından çatıya konulmuş ve uzun süre orada unutulmuş.

#2
Foto - Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

Çatısı akıtan iş yerinde kiracı olarak faaliyet gösteren traktör tamircisi, sorunun giderilmesi için iş yeri sahibi adına işlemleri yürüten Berat Ertopuz'dan onarım talebinde bulundu. Talep üzerine çatıyı kontrol etmek isteyen Ertopuz, çatı üzerinde hurda bir araçla karşılaşınca şaştı kaldı. Durumu polise bildiren Ertopuz'un ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın sahibine ulaşarak aracın bulunduğu yerden alınmasını istedi. Ancak araç sahibi, aracı almayacağını söyledi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tutuldu.

#3
Foto - Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

İş yeri sahibi, hurda aracın çatıya nasıl konulduğunu araştırınca ilginç bir geçmiş ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu iş yerinin bitişiğinde yaklaşık 20 yıl önce Vedat isimli bir oto kaporta ustası hizmet veriyordu. Kaza yapmış bir araç, tamir edilmek üzere bu ustaya getirildi. Ancak tamirat sürecinde araç sahibi ile kaporta ustası arasında anlaşmazlık yaşandı ve konu yargıya taşındı. Aylarca, hatta yıllarca süren dava sürecinde araç bulunduğu yerden alınmadı. Kaporta ustasının, arızalı aracı çekici yardımıyla kendi iş yerinin düz çatısına koyduğu, ilerleyen yıllarda çatı onarımı sırasında da hurda aracın bitişikte bulunan mevcut iş yerinin çatısına aktarıldığı öğrenildi. Kaporta ustasının ise yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

#4
Foto - Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

Bitişikteki iş yerinde kiracı olan traktör tamircisinin, özellikle kış aylarında çatının akması nedeniyle yeniden onarım talebinde bulunmasıyla olay gün yüzüne çıktı. Çatıya çıkan Ertopuz, hurda aracı fark ederek karakola gidip şikayette bulundu.

#5
Foto - Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı

Konuya ilişkin açıklama yapan iş yeri yetkilisi Berat Ertopuz, şunları söyledi: "Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum; lütfen aracınızı alın, biz de çatımızı yapalım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
