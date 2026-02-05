Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sıradan bir tamirhane çatısında 20 yıldır unutulmuş olan hurda bir araç, mahalleliyi ve ekipleri hayrete düşüren bir hukuk savaşını gün yüzüne çıkardı. Çatının akması üzerine onarım için yukarı çıkan bina yetkilisi, paslanmış bir araçla karşılaşınca durumu polise ihbar etti. Yapılan araştırmalarda, aracın iki on yıl önce bir kaporta ustası ile araç sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle "rehin" tutularak çatıya vinçle çıkarıldığı ve orada kaderine terk edildiği anlaşıldı.