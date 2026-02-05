20 milyar varil petrol olduğu düşünülüyor! Türkiye'ye petrolden pay verecekler

Somali’nin federe eyaletleri, bölgedeki rezervlerin önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Aralık 2025’te İsrail tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan Somaliland, 2022 yılında Londra merkezli Genel Energy ile bir petrol arama anlaşması imzalamıştı. Buna ek olarak, İngiliz Afentra şirketi, Aralık 2025’te Somaliland’deki Odewayne bloğundaki 4’lük hissesini 2 milyon dolara PetroSoma’ya sattı. Afentra CEO’su Paul McDade, odak noktalarının sınır ötesi aramalar değil, Batı Afrika’daki üretim varlıkları olduğunu belirtti. Şimdi gözler, Mogadişu’nun sert muhalefetine rağmen Somaliland’in bu varlık devriyle arama faaliyetlerinde ivme kazanıp kazanamayacağına çevrildi. Kaynak: SAVUNMATR