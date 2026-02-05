20 milyar varil petrol olduğu düşünülüyor! Türkiye'ye petrolden pay verecekler

Analistler, bu faaliyetlerin Türkiye’nin son yıllarda Somali ile artan ilişkilerinin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Hudson Enstitüsü’nden Joshua Meservey, “Türkiye-Somali ilişkisinin güçlü bir ticari boyutu var. Mogadişu limanını ve havaalanını Türk şirketleri işletiyor; bu durum petrol ve gaz geliştirme süreçleri için de önem taşıyor,” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin Somali modeli, Libya’daki yaklaşımıyla benzerlikler taşıyor. Ankara, 2022’de Trablus ile hidrokarbon, savunma ve medya alanlarını kapsayan mutabakat zaptları imzalamıştı. 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ise bölgedeki enerji kaynakları üzerinde nüfuz sahibi olma stratejisinin bir parçası olarak görülmüştü.