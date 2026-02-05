Altını kuyumcudan mı bankadan mı almak daha mantıklı? İslam Memiş’ten ters köşe yapan çıkış: “Ben olsaydım...” diyerek açıkladı

Manipülasyon piyasası devam ediyor. Düşüşler ya da yükselişler bitmedi. 1 hafta 10 gün süreç devam edecek. Ons altında 5 bin 80 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5 bin 200 dolar seviyesi var. ABD'nin İran'a olası müdahalesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bütün dünyanın gözü kulağı burada. Bunu bir bahane olarak kullanabilirler.