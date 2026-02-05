Altını kuyumcudan mı bankadan mı almak daha mantıklı? İslam Memiş’ten ters köşe yapan çıkış: “Ben olsaydım...” diyerek açıkladı
Altın piyasalarındaki baş döndüren dalgalanma yatırımcının uykularını kaçırırken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir "kuyumcu" uyarısı geldi. Mevcut manipülasyon ortamında Kapalıçarşı ile banka arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Memiş, "Şahsen ben olsam kuyumcudan almazdım" diyerek daha uygun maliyetli yöntemi deşifre etti. Ünlü uzman, altın yatırımında yeni güvenli limanın neresi olduğunu tane tane açıklarken, düşüşleri alım fırsatı olarak görenlere kritik bir yol haritası çizdi.