Türkiye
10
Yeniakit Publisher
Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı
DHA Giriş Tarihi:

Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un tarihi merkezlerinden geçen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi’nin 26 Şubat 2024 yılında hizmete alındığını hatırlattı.

#1
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Bakan Uraloğlu, Marmaray ile entegre olan söz konusu hattın açıldığı günden bu yana 8 milyon 56 bin 569 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

#2
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Uraloğlu, 8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunarak, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını belirterek, "Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa,

#3
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor" diye konuştu.

#4
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Uraloğlu Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde toplam 83 seferle sabah 06.00’dan gece 23.00’e kadar 25 dakikalık aralıklarla hizmet verildiğine dikkat çekti.

#5
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Uraloğlu, "Seyahat süresi Sirkeci- Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 25 dakika. Hat, sefer başına bin 637 yolcu kapasitesine sahip" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu söyleyen Uraloğlu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin demiryolu ulaşımı için kullandıklarını ifade etti.

#7
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Uraloğlu, geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme alanları olarak düzenlendiklerini ve bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul’a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduklarını belirtti.

#8
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Aynı zamanda Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi: "Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik.

#9
Foto - Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı

Yani projemiz ile insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik."

