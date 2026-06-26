  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor 3 sayacın işini tek başına o yapacak Galatasaray'ı korkutan rakipler: Moriba için güçlü rakipler: Galatasaray'ın işi zor Sultan Abdülhamid’in vizyonu günümüze taşınıyor! İhracat gelirleri resmen coşacak Devasa yatırımı engelleyen ülkeye peş peşe gemi siparişleri verdik: Onlar bile bu talebe şaştı kaldı Kışkırtıcı karakter mi? Ali Koç formasını neden giydi? Icardi'nin sırrı ortaya çıktı Sucuk, kıyma ve köfte harcında bakın neler çıktı! Sahtekâr markalar ifşa oluyor 'Karacellatlar'a operasyon! 10 ilde çok sayıda gözaltı TÜİK araştırma sonuçlarını paylaştı İşte 86 milyonun vakit haritası
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Kazdağları'nda ateş kuşlarının göreve başladığını ve TB2 SİHA'lara kritik bir görev verildiğini söyledi.

#1
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Kazdağları'nın zümrüt yeşili ormanları 2 bayraktar, 4 amfibi uçak, 2 helikopter ile yüzlerce ateş savaşçısına emanet. Bölge sınırlarını tarayan TB2 İHA'lar termal kameraları sayesinde ısınmayı tespit edip kıvılcım başlamadan orman yangınlarını haber verecek.

#2
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit ilçesinde Kazdağları ve çevresini korumak için görev yapan KA 32 C tipi helikopterin konuşlandığı heliportta açıklamalarda bulunarak 2026 yılı yangınla mücadele stratejisini ve alınan karadan havaya tüm tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

#3
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Orman Genel Müdürlüğü'nün yurt çapında 14 adet İHA, 29 adet uçak ve 114 adet helikopterle pozisyon aldığını belirten Şen, Balıkesir genelinde yeşil vatanı korumak adına tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

#4
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Bölge genelindeki hava gücünün detaylarını aktaran Orman Bölge Müdürü Musa Şen, şu anda Edremit Koca Kır deposunda bir adet, Balıkesir havalimanında ise bir adet olmak üzere toplam iki adet yangın söndürme helikopterinin müdahaleye hazır bekletildiğini dile getirdi.

#5
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Haziran başından itibaren Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda iki adet küçük amfibi uçağın göreve başladığını müjdeleyen Şen, 1 Temmuz'dan itibaren de Balıkesir merkez havalimanına iki adet uçağın daha konuşlanacağını belirtti.

#6
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Meteorolojik ve topografik riskler doğrultusunda Çanakkale ve Akhisar'da konuşlu iki adet Bayraktar TB2 İHA'nın bölge sınırlarını sürekli taradığını ifade eden Şen, İHA'ların termal kameraları sayesinde henüz kıvılcım dahi başlamadan, sadece ısınmayı tespit ederek yangınları bildirdiğini, büyük yangınlarda ise havadan anlık görüntü desteğiyle müdahale gücünü artırdığını söyledi.

#7
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Hava gücünün tepe yangınlarını yere indirmek ve enerjiyi düşürmek için kritik rol oynadığını belirten Şen, helikopterlerin standart depoyla 2 saat havada kalabildiğini, 12 dakika olan kalkış süresini aldıkları önlemlerle 8-9 dakikaya indirdiklerini, uçakların ise ihbardan sonra 15 dakikada kalkış yaptığını sözlerine ekledi.

#8
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Yangınlarda esas başarıyı kara gücünün sağladığına dikkat çeken Bölge Müdürü Şen, 29 adet ilk müdahale aracının 7/24 sahada devriye atarak hem riskleri erken tespit ettiğini hem de anonslarla köylüleri bilinçlendirdiğini aktardı.

#9
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Karadan müdahale için 71 adet arazöz, ikisi büyük tonajlı olmak üzere 23 adet su ikmal aracı ve 600'e yakın yangın söndürme işçisinin hazır bulunduğunu belirten Şen, 17'si otomatik gözetleme sistemine sahip 29 yangın kulesinin yanı sıra 29 yangın yönetim merkezi personeli ve 200'ü teknik olmak üzere toplamda 800'ü aşkın personelle teyakkuzda olduklarını bildirdi.

#10
Foto - Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 103 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 103'ü tutuklandı. ..
Kadınlar da saf tutmak istedi... Cenazede hem rezalet hem cehalet!
Gündem

Kadınlar da saf tutmak istedi... Cenazede hem rezalet hem cehalet!

İzmir'de 100 yaşında hayatını kaybeden modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun cenaze namazında kadınların da erkeklerle saf tutmak istemesiyle başlay..
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu
Dünya

NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, operasyon çocuklarının bitmek bilmeyen yalanlarına karşılık vermeye devam ediyor. DMM'den son yapılan açı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23