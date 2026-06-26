Tamı tamına 600 savaşçı emir bekliyor: Kıvılcım yere düşmeden Bayraktar TB2 SİHA'lar haber edecek

Meteorolojik ve topografik riskler doğrultusunda Çanakkale ve Akhisar'da konuşlu iki adet Bayraktar TB2 İHA'nın bölge sınırlarını sürekli taradığını ifade eden Şen, İHA'ların termal kameraları sayesinde henüz kıvılcım dahi başlamadan, sadece ısınmayı tespit ederek yangınları bildirdiğini, büyük yangınlarda ise havadan anlık görüntü desteğiyle müdahale gücünü artırdığını söyledi.