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Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

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Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Belçika donanması için Romanya'da inşa edilen mayın gemisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye geminin Boğaz'dan çıkışına izin vermedi.

#1
Foto - Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Haber Denizde'de yer alan habere göre, Turkishstraits’den Kenan Bulutoğlu’nun haberine göre; Romanya’da ATG Giurgiu Shipyard tarafından Belçika ve Hollanda donanmaları için inşa edilen mayın gemilerinden dördüncüsü Çanakkale Boğazı’nda kaldı.

#2
Foto - Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

6 Haziran’da İstanbul Boğazı’nı geçen ve Belçika için inşa edilen mayın gemisine, Çanakkale’den çıkış izni verilmediği için Marmara Ereğlisi açıklarında 18 gündür bekliyor.

#3
Foto - Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Acente hizmetlerini ID Shipping’in verdiği Yunan bayraklı Anemos’un yedeğinde Fransa’ya götürülmesi planlanan gemiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

#4
Foto - Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Vlissingen olarak da bilinen ve Fransız NavalGroup tarafından tasarlanan City sınıfı mayın gemi projesi, Belçika Donanması ve Hollanda Kraliyet Donanması’nda hizmet vermesi planlanan 12 mayın karşı tedbir gemisinden (MCMV) oluşuyor.

#5
Foto - Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Her iki ülkenin de altışar adet sipariş verdiği gemilerin; çekili sonarlar ve mayın tanımlama ve etkisiz hale getirme uzaktan kumandalı araçlarının yanı sıra insansız yüzey, hava ve su altı araçları da dahil olmak üzere bir dizi insansız sistemleri içermesi planlanıyor.

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