Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi

Her iki ülkenin de altışar adet sipariş verdiği gemilerin; çekili sonarlar ve mayın tanımlama ve etkisiz hale getirme uzaktan kumandalı araçlarının yanı sıra insansız yüzey, hava ve su altı araçları da dahil olmak üzere bir dizi insansız sistemleri içermesi planlanıyor.