Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

FED'in faiz artırımı beklentisi ile tarihi düşüşler yaşayan altın fiyatlarında hesaplar değişti. Gram altın dün 6 binin altına inmiş ve yatırımcısına eşsiz bir alım fırsatı sunmuştu. Bugün saat 09.00'dan itibaren gram altının fiyatı 6 bin 40'ları gördü. Altın yükselişe geçmesine rağmen hala önceki aylara göre düşük. Bu da altın borcu düğünü, acil ihtiyacı olanlar için son bir alım fırsatı olarak yorumlanıyor. Çeyrek altın fiyatı saat 11.00 itibariyle 9879 liradan satılıyor. Altının onsu ise 4008 TL.