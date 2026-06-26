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Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti İstifa ve transferler sonrası tablo değişti! Hangi partinin kaç vekili var? İşte TBMM’deki güncel sandalye dağılımı Hizbullah'tan mutabakat yorumu! ABD ve İsrail’in yenilgisinin resmi ilanı Türkiye'den mayın gemisine engel: Çıkış izni verilmedi Her evde var... Hem zayıflatıyor hem de iltihabı söküp atıyor! Endişe etmeyin: Karabiber daha fazla vitamin içeriyor Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor 3 sayacın işini tek başına o yapacak O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı! Peş peşe yenilen goller sonrası frene bastılar: Bayern ve Inter'in Uğurcan Çakır kararı:
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Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

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Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

FED'in faiz artırımı beklentisi ile tarihi düşüşler yaşayan altın fiyatlarında hesaplar değişti. Gram altın dün 6 binin altına inmiş ve yatırımcısına eşsiz bir alım fırsatı sunmuştu. Bugün saat 09.00'dan itibaren gram altının fiyatı 6 bin 40'ları gördü. Altın yükselişe geçmesine rağmen hala önceki aylara göre düşük. Bu da altın borcu düğünü, acil ihtiyacı olanlar için son bir alım fırsatı olarak yorumlanıyor. Çeyrek altın fiyatı saat 11.00 itibariyle 9879 liradan satılıyor. Altının onsu ise 4008 TL.

#1
Foto - Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi çöküş dönemi bitmiş görünüyor. Altın fiyatları bugün itibariyle yeniden yükselişe geçti. Altındaki bu yön değişikliğinin sebebi FED'in hesapları değiştirmesi oldu. Altın fiyatları FED'in faiz artırımı beklentisi ile çakılmıştı. Gelen son bilgiler FED'in faiz artırmayacağı yönünde olunca altın yükselişe geçti. Saat 11.00 itibariyle gram altın 6 bin 40 lirayı aştı. Altının ons fiyatı da 4008'lerde... İşte son bir alım fırsatı sundu denilen altındaki son durum...

#2
Foto - Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

FED'in faiz artırımı beklentisi ile yatırımcısını şoke eden altın fiyatlarında haftanın son gününde yükseliş haberleri var. Gram altının fiyatı saat 11.00 itibariyle 6.044 lirada, Çeyrek altın fiyatı 9.884,42 TL'den satılıyor. ALTIN/ONS fiyatı 4.008'e çıkarken, tam altın fiyatı 39.718 lira. Yarım altın 19.768 liradan satılırken, gremse 99.216 lirada.

#3
Foto - Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

Altın yatırımcısını şoke eden altın fiyatlarındaki tarihi düşüşün sebebi FED'in faiz kararına ilişkin beklentiler oldu. Ekonomistler FED'in faiz artırımı yapacağı beklentisine yönelirken, gelen son haberler FED'in hesapları değiştirdiğini gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerin azalması ile birlikte altın yükselişe geçti.

#4
Foto - Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

Altın fiyatları ilk olarak ABD ile İran arasında yaşanan savaşla rotasını aşağı çevirdi. Gramı 8 binlerin üstüne gören altın fiyatları sert düşüşlerle 5 bin 900 civarına kadar düştü. Yılın başında 5.594 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, 4 binlere indi.

#5
Foto - Borcu, düğünü, ihtiyacı olana yeni haberler var! Füze gibi çakılan altında hesaplar fena değişti

Çarşamba günü 4 bin doların altını test eden ons altın, haftanın son gününde bu eşiği yukarı yönlü geçti. Yıl başından bu yana ise altındaki kayıp yüzde 29'a ulaştı.

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