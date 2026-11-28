"4 milyon evde kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geldik" Türkiye'nin 2016'da ortaya koyduğu Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir strateji izlediğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin kendi mühendisleri ve gemileriyle petrol ve doğal gaz arayan ve üreten bir ülke olduğunu anlattı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfini anımsatarak, "Türkiye'nin dört bir yanında, 4 milyon evde artık kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geldik. Kendi mühendislerimizle bu çalışmaları yürüttük ve Türkiye 2020 yılında, tam pandeminin ortasında, adeta Mavi Vatan'da bir destan yazdı." diye konuştu. Karadeniz'deki üretimin ikinci fazda iki katına çıkacağını ve yerli gaz kullanan hane sayısının 4 milyondan 8 milyona yükseleceğini aktaran Bayraktar, "Her geçen gün, enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, aralık ayı içerisinde Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız." bilgisini paylaştı. Bayraktar, Şırnak Gabar'da Eylül 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını anımsatarak, "O dağlarda 700 kilometre yol yaptık. Şimdi günlük 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakam 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkacak." dedi.