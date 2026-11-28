Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de edindiği arama ve sondaj deneyimini yurt dışına taşıdığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Somali'de şu anda Türkiye petrol arıyor. Çağrı Bey gemimiz orada sondaj çalışmaları yapıyor. Tüm Somali, aslında tüm Afrika o kadar büyük bir heyecanla ve büyük bir beklenti içerisinde ki, buradaki kabiliyetimiz, yani Türkiye'de başardıklarımızı şimdi dışarıda yapmaya çalışıyoruz." Bayraktar, Pakistan ile yapılan anlaşma kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni bu ülkeye gönderdiklerini belirterek, "Şimdi Oruç Reis gemimiz orada bir sismik çalışma yapacak. Yani denizin altında ne var ne yok, ona bakacak. Ondan sonra da bir sondaj. Keşifle beraber hem Pakistan için hem de Türkiye için çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.