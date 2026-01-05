  • İSTANBUL
Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Trafik cezalarını baştan aşağıya değiştirecek düzenleme, bu hafta Meclis'te görüşülecek.

#1
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

#2
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

#3
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

#4
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

#5
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

#6
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

#7
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

#8
Foto - Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
