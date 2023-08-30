Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Aradan yıllar geçmesine rağmen tabelanın önünden her geçişlerinde şaşırdıklarını söyleyen Bahattin Ülker (67), “Ben küçükken Ürer lastikleri vardı fabrikası Ünye’deydi, Zeynel isminde birisi geldi bunu buraya açtı. Bu tabela yaklaşık 65 yıllık o günden bugüne burada durur. Biz döndükçe lastikler kadın da bizimle beraber dönüyor bunu yapan ressama helal olsun gerçekten ressammış yani. İlk yıllarında anlayamadık ama seneler sonra lastiğinde bizimle beraber döndüğünü anladık. Her geçtiğimizde bakıyoruz” dedi.