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Yaşam
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Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

2023-08-30 12:26:36
Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Gümüşhane’de 68 yıl önce 3 boyutlu olarak yapılan tabela görenleri hayrete düşürüyor.

#1
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Gümüşhane il merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Kale köyünde bulunan bir kara lastik ayakkabı üretim imalathanesinin tabelası görenleri hayrete düşürüyor.

#2
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Yaklaşık 68 yıl önce Ali Saraç adlı bir ressam tarafından yapılan 3 boyutlu tabelada yer alan ayakkabı ve elinde ayakkabı tutan kadın figürü tabelaya bakan kişinin gittiği yöne göre hareket ediyor. Tabela ile ilgili son dönemde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise tabelanın şöhretine şöhret katıyor.

#3
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Hizmet verdiği yıllarda bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören imalathaneden geriye harabe kalırken tabela ise yıllar içerisinde aşınmış olmasına rağmen 3 boyutlu özelliğini korumaya devam ediyor.

#4
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Aradan yıllar geçmesine rağmen tabelanın önünden her geçişlerinde şaşırdıklarını söyleyen Bahattin Ülker (67), “Ben küçükken Ürer lastikleri vardı fabrikası Ünye’deydi, Zeynel isminde birisi geldi bunu buraya açtı. Bu tabela yaklaşık 65 yıllık o günden bugüne burada durur. Biz döndükçe lastikler kadın da bizimle beraber dönüyor bunu yapan ressama helal olsun gerçekten ressammış yani. İlk yıllarında anlayamadık ama seneler sonra lastiğinde bizimle beraber döndüğünü anladık. Her geçtiğimizde bakıyoruz” dedi.

#5
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Çocukluk yıllarında söz konusu tabelayı görünce kendilerine sihir gibi geldiğini ifade eden Refik Alemdar, “Bu tabela o zamanın sihiri sağa dön sola dön nereye gidersen git sana dönüyor insanları büyüledi yani.

#6
Foto - Tam 68 yıl önce yapıldı! Bu tabelayı görenler hayrete düşüyor

Bizzat beni de büyüledi. O dönem bunu görmek bize sihir gibi geldi, normal bir resim gibi değil bu. O günlerden bu günlere hala gelip gideni bakanı olur yani. Hatta bunu alıp götürmeye çalışanlar oldu ama izin vermedik” diye konuştu.

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