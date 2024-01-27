2024-01-27 13:44:06 Tam 55 ülkede uygulanıyor! İşte en fazla idam cezası veren ülkeler
ABD'de ilk kez, idama mahkum edilen bir kişinin ölüm cezasının infazı nitrojen gazıyla gerçekleştirildi. Kenneth Eugene Smith, Alabama eyaletinde cinayet suçundan hüküm giymişti. Bu olayın ardından idamın kaç ülkede uygulanıyor, en fazla hangi ülkelerde infaz ediliyor? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. En fazla idam cezası veren ülkenin Çin olduğu tahmin ediliyor hemen arkasından İran, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD geliyor. Japonya'da, Kyoto kentinde bir film stüdyosuna düzenlediği saldırıda 36 kişiyi öldüren Shinji Aoba idam cezasına çarptırıldı. Shinji Aoba'nın cezası asılarak infaz edilecek. Çok sayıda ülke idam cezasını kaldırırken, infazlar dünya çapında artıyor.