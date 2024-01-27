Tam 55 ülkede uygulanıyor! İşte en fazla idam cezası veren ülkeler

1988, 1989 ve 2015 yıllarında ise bir yılda 1500'den fazla kişi idam edilmişti. Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2022'de 52 ülkede en az 2016 kişi idam cezasına çarptırıldı. 2021'de 56 ülkede bu sayı en az 2052'ydi. Çok sayıda mahkum, cezası infaz edilmeden önce onlarca yıl ölüm hücresinde bekliyor. 2022'de 20 ülkede idam cezaları infaz edildi. Bu sayı 2021'de 18'di. Uluslararası Af Örgütü, Çin'in diğer ülkelerden daha fazla infaz gerçekleştirdiğini tahmin ediyor. Bir yılda binlerce insanın idam edildiği düşünülüyor ancak bu veriler doğrulanamıyor. Çin dışında idam cezasına en fazla başvurulan ülkeler İran, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD. Uluslararası Af Örgütü'ne göre 11 ülkede devamlı olarak idam cezası infaz ediliyor. Bu ülkeler: ABD, Çin, Güney Sudan, Irak, İran, Mısır, Somali, Suudi Arabistan, Vietnam ve Yemen. Kuzey Kore'nin de ölüm cezasını devamlı uyguladığı düşünülüyor ancak bu bağımsız kaynaklardan doğrulanamıyor. Suudi Arabistan'ın verileri, ülkede 2022'nin son 30 senede en fazla idam cezası infaz edildiği yıl olduğunu gösteriyor. Son yıllarda ölüm cezası uygulanmayan 5 ülkede (Bayreyn, Komorlar, Laos, Nijer ve Güney Kore) 2022'de idam cezası verildi. ABD'deki infaz sayıları ise 1999'daki zirveden bu yana düşüşte.