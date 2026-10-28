Bursa onu sıradan bir ekmekçi sanıyordu! Ulu Cami’de kürsüye çıkınca herkes şaşkına döndü

KÜÇÜCÜK FIRININDA EKMEK PİŞİRİYORDU Somuncu Baba Bursa'ya geldiğinde ilmini ve manevi şahsiyetini ön plana çıkarmak yerine kendisini halktan biri gibi göstermeyi tercih etti. Molla Fenari bölgesindeki evinde çilehanesi, ibadet odası ve iki küçük fırını bulunuyordu. Odununu getiriyor, hamurunu hazırlıyor ve ekmeklerini kendi elleriyle pişiriyordu. Bugün dahi Bursa'da Somuncu Baba'ya nispet edilen ev ve fırın bulunuyor. Osmangazi Belediyesi, yapının geçmişini 1390'lı yıllara kadar götürüyor.