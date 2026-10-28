Bursa onu sıradan bir ekmekçi sanıyordu! Ulu Cami’de kürsüye çıkınca herkes şaşkına döndü
Bursa sokaklarında ekmek satıyor, Ulu Cami’nin inşaatında çalışan işçilere somun yetiştiriyordu. Halk onu yalnızca “Ekmekçi Koca” olarak tanıyordu. Ancak rivayetlere göre Ulu Cami’nin açılış günü yaşananlar, onun yıllardır sakladığı kimliğini ortaya çıkardı. Kürsüye çıkan Somuncu Baba’nın Fâtiha Suresi’ni farklı manalarıyla açıklaması karşısında devrin âlimleri hayrete düştü. Ardından yaptığı ise en az o gün yaşananlar kadar dikkat çekiciydi.