Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Alemşah Kümbeti: Yapı Melikşah tarafından kardeşi Sultan Şah adına 1328 yılında yaptırılmıştır. Kesme taş ağırlıklı iki katlı yapının alt bölümünde mezar odası yer alır. Taç kapısı ile geometrik ve bitkisel bezemeleri Anadolu’da Selçuklu sanat geleneğinin devamını gösteren ayrıntılardır. Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi: Sivrihisar’da Saat Kulesi’nin eteklerinde bulunan kilisenin bugünkü yapısı, kitabesine göre 1881 yılında mimar Minteş Panoyat tarafından inşa edilmiştir. Kızıl kesme taşları nedeniyle Kızıl Kilise adıyla da anılır. İki yandaki çan kuleleri, iç mekândaki fresk izleri ve vaftiz bölümü yapının dikkat çeken unsurlarıdır. Sivrihisar Saat Kulesi: 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. İlçenin farklı noktalarından görülebilmesi için yüksek bir kaya kütlesi üzerine yerleştirilen kesme taş kulenin dört cephesinde saat bulunur.  Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Bahçesi: Sivrihisarlı heykeltıraş Metin Yurdanur’un eserlerini açık alanda buluşturan bahçe, ilçenin kayalık peyzajı ile çağdaş heykel sanatını yan yana getirir. Sivrihisar Havacılık Müzesi MSÖ Hava ve Uzay Müzesi: Sivrihisar’ın Yeşilköy Mahallesi’ndeki Necati Artan Tesisleri’nde bulunan müze 2018 yılında açılmıştır. Havacılık tarihinde yeri olan hava araçlarını sergileyen koleksiyonun ayırt edici özelliği, birçok uçağın hâlen uçabilir durumda korunmasıdır.