Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Lületaşı işlemeciliği, cam sanatı, ahşap heykel ve dokumacılık Eskişehir’in geleneksel üretim kültürünü günümüzde de görünür kılmaktadır. Kırım Tatar, Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının izlerini taşıyan yöresel yemekler ise kentin kültürel çeşitliliğinin başka bir yansımasıdır. Eskişehir lületaşının dışında tarihi noktalarıyla birlikte sanat severleri kentte ağırlıyor. Öne Çıkan Tarihî ve Kültürel Noktaları İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Eskişehir Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan tarihî mirasını, çağdaş sanat ve canlı üniversite yaşamıyla bir araya getiren bir kültür kentidir. Porsuk Çayı çevresinde şekillenen kent yaşamı, geleneksel Odunpazarı evleri, Sivrihisar’ın anıtsal yapıları ve tematik müzeleri şehrin çok yönlü kimliğini yansıtmaktadır. Eskişehir, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Türk halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan programı kapsamında, 2013 yılında Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan ilk şehir olmuştur.