  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mucize gençlik iksiri: Bağışıklık sistemini güçlendiren mucizevi turunçgil! Güçlü antioksidan... Sivaslı esir yüzbaşının annesine hasretini yazdığı satırlar 110 yıl sonra torununa ulaştı Beşiktaş’ta Orkun Kökçü belirsizliği! Dönüş tarihi netleşmedi Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı Google, yapay zeka modeli Genie 4'ü tanıttı: Yazdığınız an sanal dünya değişiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Eskişehir'de 'beyaz altın' ve 'deniz köpüğü' olarak bilinen lületaşı 5000 yıldır bilinen ve kullanılan minarel bir taştır. Osmanlı’nın dünyaya açılan ilk madeni olan lületaşı, bugün yeniden bir kültürel direnişe ilham veriyor.

#1
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Lületaşı Müzesi; Belediye tarafından 2008 yılında Kurşunlu Külliyesi içinde açılan müze, Eskişehir’le özdeşleşen lületaşının işlenmiş örneklerini sergiler. Beyaz ve kolay biçimlendirilebilen bu taş, özellikle pipo, takı, biblo ve süs eşyası yapımında kullanılır. Lüle taşı emici özelliğinden dolayı özellikle pipo ve ağızlık yapımında en ideal taşların başında geliyor. Eserler, ustaların oyma becerisini ve lületaşının gündelik bir malzemeden sanatsal bir ürüne dönüşümünü göstermektedir. Eskişehir’de lületaşını işleyen Hasan Ersoy, mesleği eşiyle birlikte sürdürüyor. Ersoy, dedesinin madencilik, babasının hem madencilik hem işlemecilik yaptığını, kendilerinin ise işlemeciliğe devam ettiğini söyledi.

#2
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Lületaşı işlemeciliği, cam sanatı, ahşap heykel ve dokumacılık Eskişehir’in geleneksel üretim kültürünü günümüzde de görünür kılmaktadır. Kırım Tatar, Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının izlerini taşıyan yöresel yemekler ise kentin kültürel çeşitliliğinin başka bir yansımasıdır. Eskişehir lületaşının dışında tarihi noktalarıyla birlikte sanat severleri kentte ağırlıyor. Öne Çıkan Tarihî ve Kültürel Noktaları İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Eskişehir Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan tarihî mirasını, çağdaş sanat ve canlı üniversite yaşamıyla bir araya getiren bir kültür kentidir. Porsuk Çayı çevresinde şekillenen kent yaşamı, geleneksel Odunpazarı evleri, Sivrihisar’ın anıtsal yapıları ve tematik müzeleri şehrin çok yönlü kimliğini yansıtmaktadır. Eskişehir, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Türk halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan programı kapsamında, 2013 yılında Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan ilk şehir olmuştur.

#3
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Alemşah Kümbeti: Yapı Melikşah tarafından kardeşi Sultan Şah adına 1328 yılında yaptırılmıştır. Kesme taş ağırlıklı iki katlı yapının alt bölümünde mezar odası yer alır. Taç kapısı ile geometrik ve bitkisel bezemeleri Anadolu’da Selçuklu sanat geleneğinin devamını gösteren ayrıntılardır. Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi: Sivrihisar’da Saat Kulesi’nin eteklerinde bulunan kilisenin bugünkü yapısı, kitabesine göre 1881 yılında mimar Minteş Panoyat tarafından inşa edilmiştir. Kızıl kesme taşları nedeniyle Kızıl Kilise adıyla da anılır. İki yandaki çan kuleleri, iç mekândaki fresk izleri ve vaftiz bölümü yapının dikkat çeken unsurlarıdır. Sivrihisar Saat Kulesi: 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. İlçenin farklı noktalarından görülebilmesi için yüksek bir kaya kütlesi üzerine yerleştirilen kesme taş kulenin dört cephesinde saat bulunur.  Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Bahçesi: Sivrihisarlı heykeltıraş Metin Yurdanur’un eserlerini açık alanda buluşturan bahçe, ilçenin kayalık peyzajı ile çağdaş heykel sanatını yan yana getirir. Sivrihisar Havacılık Müzesi MSÖ Hava ve Uzay Müzesi: Sivrihisar’ın Yeşilköy Mahallesi’ndeki Necati Artan Tesisleri’nde bulunan müze 2018 yılında açılmıştır. Havacılık tarihinde yeri olan hava araçlarını sergileyen koleksiyonun ayırt edici özelliği, birçok uçağın hâlen uçabilir durumda korunmasıdır.

#4
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Kurşunlu Külliyesi: Odunpazarı’nda yer alan 16. yüzyıl Osmanlı yapılar topluluğu, Vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517–1525 yılları arasında yaptırılmıştır. Kurşun kaplı kubbesi camiye ve külliyeye adını vermiştir. Cami, imaret, eğitim ve konaklama birimleri gibi farklı işlevlere sahip bölümler, Osmanlı dönemindeki sosyal yaşamın örgütlenmesini yansıtır. Cam Atölyesi ve Cam Sanatları Merkezi: Kurşunlu Külliyesi’ndeki sıcak cam atölyesi, camın ısıtılarak biçimlendirilmesi ve üfleme yöntemiyle işlenmesi gibi üretim aşamalarını tanıtır. Atölye ve sanat merkezi, Odunpazarı’ndaki cam sanatı çalışmalarının önemli mekânlarıdır; uluslararası cam festivalleri ve sanat etkinlikleriyle de ilişkilidir. Ahşap Eserler Müzesi: Kurşunlu Külliyesi’nin kervansaray bölümünde bulunan müze, Odunpazarı’nda gerçekleştirilen uluslararası ahşap heykel festivallerinde üretilen eserleri bir araya getirir.

#5
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Tarihî Odunpazarı Evleri: Eskişehir’in güneyindeki yamaçlarda gelişen tarihî mahalle; kıvrımlı sokakları, çıkmazları, ahşap ayrıntıları ve cumbalı evleriyle geleneksel Anadolu Türk kent mimarisinin örneklerini korur. Müzeler, atölyeler ve çarşılarla birlikte yaşayan bir tarihî çevre oluşturan Odunpazarı Tarihî Kent Merkezi 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır. Atlıhan El Sanatları Çarşısı: 1850’li yıllarda pazarcıların, yolcuların ve hayvanlarının konaklaması için yaptırılan han, Odunpazarı’nın tarihî ticaret yaşamına tanıklık eden yapılardandır. 2006 yılında özgün mimarisi esas alınarak yeniden düzenlenen iki katlı yapı bugün el sanatları çarşısı olarak kullanılmaktadır. Odunpazarı Modern Müze (OMM): 2019 yılında açılan OMM tarihî Odunpazarı evleri arasında Türkiye’den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerini bir araya getiren özel bir müzedir. Yaklaşık 4.500 metrekarelik alanda sergi mekânlarının yanı sıra etkinlik alanları ve atölyeler bulunur. Müze, çağdaş sanatın tarihî mahalle dokusu içinde deneyimlenebildiği bir kültür durağıdır.

#6
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi: Bölgedeki kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları kronolojik bir anlatımla sunan müze, Eskişehir’in arkeolojik geçmişini tanıtır. Şarhöyük, Pessinus, Demircihöyük, Küllüoba ve Karacahisar gibi yerleşimlerden gelen eserler farklı dönemlerdeki üretim, inanç ve gündelik yaşam hakkında bilgi verir.

#7
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Gastronomisinde Öne Çıkan Lezzetler. Çi Börek: Kırım Tatar mutfağının Eskişehir’e kazandırdığı en tanınmış lezzetlerden biridir. İnce açılan hamurun içine kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan harç yerleştirilir; yarım ay biçiminde kapatılan börek kızgın yağda pişirilir.

#8
Foto - Eskişehir'in 'beyaz altın'ı lületaşı Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştı

Balaban Kebabı: Et suyuyla ıslatılan pide parçalarının üzerine yoğurt, domates sosu ve köfte ya da et yerleştirilerek hazırlanan yöresel yemektir. Pide, et ve sosun aynı tabakta buluştuğu bu servis biçimi, Eskişehir mutfağının öne çıkan özelliklerinden biridir. Met ve Nuga Helvası: Eskişehir’le özdeşleşen ve hediyelik olarak da tercih edilen geleneksel tatlılardır. Un, yağ ve şekerle hazırlanan met helvası lifli dokusu ve kısa çubuk biçimindeki sunumuyla tanınır. Nuga helvası ise kentteki şekerleme ve helvacılık geleneğinin diğer ürünleri arasındadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar
Gündem

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde; çeşitli restoran, kasap ve şarküterilerde satılan sucuk, kıyma, ta..
Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Dünya

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

Kandan beslenen İsrail'de yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Van-Hakkari yolunda tır devrildi
Yerel

Van-Hakkari yolunda tır devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı yakınlarında kontrolden çıkan tır devrildi.
Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır
Dünya

Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır

Husilerin siyasi büro şefi Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın sa..
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zi..
İTO seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı: Şekip Avdagiç fark atarak kazandı
Gündem

İTO seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı: Şekip Avdagiç fark atarak kazandı

Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası'nda, 50 bine yakın oyun kullanıldığı seçimlerde 80 meslek komitesinin ve yeni mecl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23