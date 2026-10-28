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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor. 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı, 24 milyon yıllık fosil ağaçlar ve Türkiye'nin tarihi yapılarını yansıtan minyatür eserler, ormanın dikkati çeken bölümleri arasında yer alıyor.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açılacak.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası yansıtan eserleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak orman, yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Alan içerisinde 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Ziyaretçilere farklı bitki türlerini yakından tanıma fırsatı sunan Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

5 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Bahçesi'nde 19 bin lavanta bitkisi yer alırken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan Zeytin Bahçesi de doğaseverlerin ilgisini çeken bölümler arasında bulunuyor.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Ormanın doğal mirasını yansıtan alanlarında ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı ziyaretçilerle buluşuyor.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

DOĞAYLA İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ VE SPOR İMKANI Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda, 2,2 kilometrelik bisiklet ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunuyor.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de dinlenme alanlarına eşlik ediyor.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Çocuklar için toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılan Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları yer alıyor.

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesinde çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanırken, iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da ziyaretçilere spor yapma imkanı sağlıyor.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

ANADOLU'NUN TARİHİ ESERLERİ MİNYATÜRLERİYLE SERGİLENİYOR Beştepe Millet Ormanı, doğal alanlarının yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eserleriyle de dikkati çekiyor.

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Medeniyetler Parkı'nda Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi ve Sümela Manastırı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürleri bulunuyor.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nı kapsayan kültürel alanlarda toplam 32 minyatür eser ve 7 Orhun Yazıtı eseri yer alıyor.

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda ise 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı ziyaretçilere Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini tanıma fırsatı sunuyor.

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Çim, ahşap ve taş amfilerin yanı sıra kafeler, doğal ürün ve kitap satış noktalarının da bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, ailelerin ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin bir arada vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Hayvanat bahçesinin de yer aldığı alandaki hayvan envanterinde 342 hayvan bulunuyor.

#20
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Öte yandan Beştepe Millet Ormanı'nda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark bulunuyor.

#21
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

#22
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

#23
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

#24
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

#25
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

#26
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak

Beştepe Millet Ormanı’ndan kareler…

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