Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açılışını yapacak! Beştepe Millet Ormanı, doğa ve kültürü başkentin merkezinde buluşturacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor. 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı, 24 milyon yıllık fosil ağaçlar ve Türkiye'nin tarihi yapılarını yansıtan minyatür eserler, ormanın dikkati çeken bölümleri arasında yer alıyor.