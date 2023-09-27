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Kültür Sanat
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Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

2023-09-27 11:47:07
Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Tokat'ta 5 asırdır ayakta olan Kaya cami temelsiz olmasıyla Türkiye de tek olma özelliğini taşıyor.

#1
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Tokat'ın merkezinde Mehmet Paşa mahallesinde bulunan Kaya cami adını yapıldığı zeminden alıyor. Kaya üzerine inşa edilen caminin temeli bulunmamasına rağmen 500 yıldır zamana meydan okuyor.

#2
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Caminin minare yapısı ve mimarisinden dolayı 15. Yüzyılda yapıldığı düşünülüyor.

#3
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Hicri takvime göre 1328 yılında mahalle sakinleri tarafından restore edilerek tekrar ibadete açılan camii günümüzde temelsiz cami olarak biliniyor.

#4
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Kaya üzerine yapılmış olan cami temelsiz olmasından dolayı Türkiye de tek olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

#5
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Kaya caminin Türkiye de tek olduğunu belirten Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Adem Sönmez, "Cami hakkında çok detaylı bir bilgi bulunmuyor. 15. Yüzyılda yapıldığı söyleniyor, bildiğim kadarıyla.

#6
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Caminin en büyük özelliği temelinin taş olması, büyük bir kaya üzerine oturtulmuş olmasıdır. Türkiye de bildiğim kadarıyla temeli taş olan, kaya olan başka bir cami yok diye biliyorum.

#7
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Şu an cami biraz bakımsız ama yenileme çalışmaları için projesi hazır sadece başlanması kaldı ancak ne zaman başlanacak bilmiyorum.

#8
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Şu an ki durumu pekiyi değil biraz bakımsız kalmış durumda bakım onarım gerekiyor.

#9
Foto - Tam 500 yıl oldu! Bu caminin Türkiye’de benzeri yok

Temelsiz cami olarak bilinir, temeli kaya üzerine oturtulmuştur. Minare kısmının altında bulunan kayalarda gözükür durumda. Türkiye de bunun benzeri bir cami yok" şeklinde konuştu.

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