Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik
8 Kasım Pazar günü Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden kalkarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan Rusya Savunma Bakanlığına bağlı askeri uçak, küresel kamuoyunda büyük bir merak ve gizem uyandırdı. ABD'nin yaptırım listesinde yer alan bu uçağın gerçekleştirdiği kritik uçuşun perde arkasına dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki hassas siyasi atmosfer nedeniyle operasyonun amacı uluslararası basında geniş yankı bularak tartışma konusu oldu.