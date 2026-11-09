Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

Uçağın inişinin ardından İsrail ordusuna yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının ülkeye geliş nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Uçakta hangi yetkililerin bulunduğu ve İsrailli yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda da bilgi verilmedi. Rusya tarafından da uçuşun amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın diplomatik bir ziyaret, askeri temas veya başka bir görev kapsamında İsrail'e gelip gelmediği henüz bilinmiyor.