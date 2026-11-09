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Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

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Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

8 Kasım Pazar günü Moskova yakınlarındaki Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden kalkarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapan Rusya Savunma Bakanlığına bağlı askeri uçak, küresel kamuoyunda büyük bir merak ve gizem uyandırdı. ABD'nin yaptırım listesinde yer alan bu uçağın gerçekleştirdiği kritik uçuşun perde arkasına dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki hassas siyasi atmosfer nedeniyle operasyonun amacı uluslararası basında geniş yankı bularak tartışma konusu oldu.

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Foto - Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'na inen uçak, RA-85042 tescil numaralı Tupolev Tu-154M modeli olarak belirlendi. Uçuş takip verileri, uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Çkalovski Askeri Hava Üssü'nden hareket ettiğini ortaya koydu. Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 223. Uçuş Birimi'ne ait olan uçak, ticari yolcu taşımacılığında kullanılmıyor. Söz konusu birim, Rus askeri personelinin yanı sıra hükümet yetkililerinin ve resmi görevlilerin taşınmasında da görevalıyor.

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Foto - Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

Uçağa ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmış olması. İsrail basınındaki bilgilere göre RA-85042 tescil numaralı uçak, Mayıs 2023'ten bu yana ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alıyor. Yaptırım kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında alındığı belirtiliyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı askeri uçağın İsrail'in en önemli uluslararası havalimanına iniş yapması, ziyaretin amacıyla ilgili soruları artırdı.

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Foto - Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

Uçağın inişinin ardından İsrail ordusuna yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının ülkeye geliş nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Uçakta hangi yetkililerin bulunduğu ve İsrailli yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda da bilgi verilmedi. Rusya tarafından da uçuşun amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın diplomatik bir ziyaret, askeri temas veya başka bir görev kapsamında İsrail'e gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

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Foto - Rusya'dan İsrail'e esrarengiz uçak! Askeri hareketlilik

Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği bir dönemde gerçekleşen uçuş, dikkatleri iki ülke arasındaki olası temaslara çevirdi. Ancak uçağın inişini herhangi bir diplomatik görüşmeye, askeri anlaşmaya veya bölgesel gelişmeye bağlayan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Uçuş takip kayıtları, Rus askeri uçağının 8 Kasım'da İsrail'e ulaştığını doğrularken yolcuların kimlikleri ve ziyaretin gerçek amacı belirsizliğini koruyor.

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Yorumlar

Turan

Yaptırım olsa ne olacak ıtrailin çıkarına oraya gitmişse gâvur kanunları kendi amaçlarına uyarsa uygular
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