Tam 43 yıl sonunda! Makbule Teyze yıllar sonra hayaline böyle kavuştu

Susuz geçirdiği 43 yıl boyunca çok çile çektiğini söyleyen Çilesiz, kendisine sorulan soruya, “Eskiyi hatırlatırsan ben ağlarım. Ama ağlayım, mutluluk gözyaşı. İnanır mısınız kayalarda su birikirdi, tas ile kovaya doldurup hamur yoğurup çocuklarıma ekmek yapardım. Oyma kayalara yağmur suyu birikirdi, ben oradan tas ile su alıp çamaşırları yıkardım, ekmek pişirirdim. Şimdi ise suyum geldi, Allah’ıma çok şükür. En büyük hayalim buydu, 43 yıllık hayalime beni kavuşturdular Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Bölgeye gelen turistlerin de su olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini kaydeden Çilesiz, “Buraya gelirlerdi, kapımı çalarlardı. Biz en son hazır su içmeye başladık, suyumu gelenlere veriyordum sonra bize kalmıyordu, sonra gelenlere veremiyordum. Onları da öyle susuz yollayınca başımı yastığa koyamazdım. Ama şimdi gelsinler, kovayla vereyim” ifadelerini kullandı.