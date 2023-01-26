Tam 43 yıl sonunda! Makbule Teyze yıllar sonra hayaline böyle kavuştu

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, bu zamana kadar bölgeye hiç su tesisatı kurulmadığını ve bölgeni suyu uzaklardan temin ettiğini söyledi. Üçüncüoğlu, “Şimdiye kadar hiç su yoktu, yapılan sondajlarda deniz suyu çıktığı için, burada da fazla yerleşim olmadığı için şimdiye kadar bu şekilde düşünülmemiş. Biz turizmin daha da yaygınlaştığı son dönemde hem buradaki fenere hem de buraya tuvalet yerleştirerek insanların ihtiyacını gidereceği suyu 11,5 kilometreden getirdik” diye konuştu. Çalışmalarda birçok engelle karşılaştıklarını bu nedenle yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü de sözlerine ekledi.