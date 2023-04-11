Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

İnsansız su altı robotuyla ilgili yarışmada farklı görevler oluyor. Su altında malzeme taşıma ya da görüntü işleme sayesinde otonom çalışma görevleri oluyor. Bu görevlerin gerçekleşebilmesi için yoğun bir yazılım süreci oluyor. İnsansız teknolojiler çok yaygınlaşmaya başladı. Özellikle su altında insanların erişmekte zorlandığı yerler oluyor. Su altı kaynakçılığı diye meslek var mesela. Bu meslekler zor ve aynı zamanda tehlikeli. Bunu robotlarla yapmak için çalışmalar devam ediyor. Şu anda da kullanılıyor zaten insansız su altı robotları. Onu farklılaştırarak ileride daha da fazla sektörler oluşacaktır. Eğitimci olarak biz profesyonel bir robot yapıp onun ticari hale gelmesine uğraşmıyoruz. Bunu yaparken öğrencilere bir şey öğretelim, belki onlardan birkaç tanesi ileride mühendis olup ticari ürün geliştirir, bunu yerli ve milli kaynak olarak satışa sunar diye uğraşıyoruz" dedi.