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Teknoloji-Bilişim
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Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

2023-04-11 16:45:46
Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Kocaeli'de yaşayan liseli öğrenciler, TEKNOFEST için robot geliştirdi.

#1
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyor. Öğrencilerden oluşan ve adını EGAL Robotics koyan takım, kendi ürettiği su altı robotu ile yarışmaya katılacak.

#2
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Ahmet Emin Arslanbaş, Zafer Dülger, Yunus Emre Solmaz, İhsan Sivri, Mehmet Berk Erenlercayı, Ceylin Naz, Fatih Ferat ve Gizem Pir’den oluşan takımın tüm çalışmalarında okulun bilgisayar öğretmeni İsmet Kılıç yardımcı oluyor. Lise öğrencilerinin ürettiği su altı robotu, 8 motorlu olup 20-30 metreye kadar su almıyor. Ön bölgesindeki kamerayı uzaktan kumandayla kontrol eden öğrenciler, sık sık Kartepe Belediyesine ait bir havuzu kullanarak pratik yapıyor. Yarışmada istenen görevlerden biri olan su altı robotunun malzeme taşıması gibi konuları başarıyla tamamlayan ekip, TEKNOFEST’te yarışmak üzere 27 Nisan tarihini bekliyor.

#3
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Çalışmalardan bahseden Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni İsmet Kılıç, "Üzerinde çalıştığımız proje, insansız su altı robotu. TEKNOFEST çerçevesindeki kategorilerden biri bu. Biz de başvurumuzu yaptık. Liseler arası yapılan bir yarışma bu ama asıl gaye robot yapıp diğerleriyle yarışmak değil; robotun yapımı sürecinde öğrencilere bir şeyler öğretebilmek. Tabii yarışmaya gittiğimiz zaman farklı eğlenceler ve farklı insanlarla tanışmaları öğrencilere ekstra bir şeyler katıyor.

#4
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

İnsansız su altı robotuyla ilgili yarışmada farklı görevler oluyor. Su altında malzeme taşıma ya da görüntü işleme sayesinde otonom çalışma görevleri oluyor. Bu görevlerin gerçekleşebilmesi için yoğun bir yazılım süreci oluyor. İnsansız teknolojiler çok yaygınlaşmaya başladı. Özellikle su altında insanların erişmekte zorlandığı yerler oluyor. Su altı kaynakçılığı diye meslek var mesela. Bu meslekler zor ve aynı zamanda tehlikeli. Bunu robotlarla yapmak için çalışmalar devam ediyor. Şu anda da kullanılıyor zaten insansız su altı robotları. Onu farklılaştırarak ileride daha da fazla sektörler oluşacaktır. Eğitimci olarak biz profesyonel bir robot yapıp onun ticari hale gelmesine uğraşmıyoruz. Bunu yaparken öğrencilere bir şey öğretelim, belki onlardan birkaç tanesi ileride mühendis olup ticari ürün geliştirir, bunu yerli ve milli kaynak olarak satışa sunar diye uğraşıyoruz" dedi.

#5
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Takım kaptanı ve aynı zamanda robotun pilotu olan 9. sınıf öğrencisi Zafer Dülger, "Robotun yukarı gidişi veya yanlara dönüşünün daha rahat olması ve daha hızlı gidebilmesi için 8 tane motor kullandık. 8’ini de fırçasız olarak kullanmayı tercih ettik. Dronlarda da kullanılan fırçasız motorlar hem hızımız için etkili oluyor, hem de güçlü gitmemize etki ediyor. Fikir olarak aslında biraz beraber bir şeyler öğrenelim diye girdik bu işe. Hem de denizlerle ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Araştırma amacıyla bu tarz şeyler kullanılabilir ve bu konularla ilgilenen fazla kişi de yok. O yüzden bu konulara değinmek istedik. Hedefimiz elbette her yarışmada yüksek dereceler elde edebilmek ama onun haricinde bundan sonrası için daha farklı daha uluslararası yarışmalara katılabilmek" diye konuştu.

#6
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

Robotun teknik özelliklerinden bahseden 10. sınıf öğrencisi Ahmet Emin Arslanbaş, "İç kısmında elektronik kartlar var. LAN kablosuyla bilgisayara bağlanıp su altında görüntü almayı ve kumandayla kontrol etmeyi sağlıyoruz. Sızdırmazlığı için önce füzyonda tasarlayıp sonra alüminyum plakayı sanayide yaptırdık. Arka tarafını da hem reçineyle kaplı tutturmak için hem de contayla kapağı taktık. Bu sayede su geçirmez oldu. 20-30 metreye kadar su geçirmiyor. Ön tarafta hem buğulanmayı önlemesi için silecek, hem de sileceğin ve kameranın hareketleri için iki tane server motor bulunuyor. Bunlar kumanda üzerinden atadığımız tuşlarla kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

#8
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

#9
Foto - Tam 30 metre dalıyor! Liseli gençler robot geliştirdi

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