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Yaşam
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Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

2023-08-18 16:39:48
Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

2,5 milyon liraya aldığı lüks otomobil yolda arıza yapınca gerçek ortaya çıktı.

#1
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Bursa’dan aldığı lüks otomobili ile memleketi Erzurum’a gelen vatandaş, aracın yolda arıza yapmasının ardından aracının şase numarasının başka bir araçtan alınarak dolandırıldığını öğrendi.

#2
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da bir galeriden lüks otomobil alan vatandaş Erzurum’a gelirken araç yolda şanzıman arızası verdi. 70 bin TL harcayarak yeniden yola çıkan şahıs, yeniden aynı arızayla karşılaşınca aracını ekspertiz servisine götürdü. Burada yapılan detaylı araştırmada aracın şasi numaralarının yurt dışından getirilen bir araçtan alındığı ve aslında 2011 model olan aracın 2012 model olduğu belirlendi. 2,5 milyon vererek verdiği araç ile şimdi hukuki mücadele vermeye hazırlanan otomobil sahibi büyük bir şok yaşadı.

#3
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Ekspertiz firma sahibi Eyüp Yavuz, “Ben burayı denetlemek için gelmiştim. Firma sahibi olarak buradayım. Araç işletmeye geldiğinde incelediğimizde anlatılan çok farklı olduğu ortaya çıktı. Şasi numarasının farklı olduğu, 2011 tescilli olmasına rağmen aracın 2012 model parçalara sahip olduğunu gördük. Orijinal şasi numarasını bulduk. Yurt dışından Türkiye’ye girmiş bir araç. Aracın ana beynine bağlandık. Beynine müdahale edildiğini öğrendik” dedi.

#4
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Araç sahibinin dolandırıldığını anlatan Yavuz, toplamda sigorta şirketleriyle birlikte 5 milyon liralık bir dolandırıcılık yaşandığını kaydetti.

#5
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Ekspertiz uzmanı Gürkan Aras ise, “Bu araç kusurlu olan bir araç. Yurt dışından getirilen aracı bu araçla uyuşturuyorlar. Yasal bir araç değil. Araç 2011 model. Bu araç 2012 model. Ekspertiz yapan arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Bu araç daha önce ekspertizden hatasız çıkmış” diye konuştu.

#6
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Firma avukatı Sefa Çomaklı’nın ise yaklaşık iki hafta önce Ankara’da bulunduğu sırada Bursa’da bu aracı almak için müşteri olduğunu, ancak vazgeçtiğini burada öğrendi.

#7
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Araçla ilgili hukuki işlem yaparken, iki hafta önce talip olduğu araç görünce şaşırdığını anlatan avukat Çomaklı, “Araç tanıdık geldi. Talip olduğum araç. Çok enteresan, biz de dolandırılabilirdik. Araçla ilgili ekspertiz raporları da var. Belki de biz mağdur olabilirdik. Araç sahibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

#8
Foto - Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Avukat Sefa Çomaklı, bilirkişi raporu ile birlikte adli makamlara başvuracaklarını anlattı.

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