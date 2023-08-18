Tam 2.5 milyon lira ödedi! Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da bir galeriden lüks otomobil alan vatandaş Erzurum’a gelirken araç yolda şanzıman arızası verdi. 70 bin TL harcayarak yeniden yola çıkan şahıs, yeniden aynı arızayla karşılaşınca aracını ekspertiz servisine götürdü. Burada yapılan detaylı araştırmada aracın şasi numaralarının yurt dışından getirilen bir araçtan alındığı ve aslında 2011 model olan aracın 2012 model olduğu belirlendi. 2,5 milyon vererek verdiği araç ile şimdi hukuki mücadele vermeye hazırlanan otomobil sahibi büyük bir şok yaşadı.