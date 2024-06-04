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Yaşam
13
Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

2024-06-04 11:48:24
Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Dünyanın en yaşlı insanlarından olan 114 yaşındaki Pearl Berg'in doktoru, uzun yaşamının sırrını açıkladı.

#1
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Pearl Berg, uzun yaşamasının sırrı merak edildi.

#2
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Düzgün bir diyet, sağlıklı beslenmek ya da avuç dolu takviyeler Pearl'in listesinde yer almıyordu.

#3
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

114 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamını süren Pearl Berg, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi'nde Berg ile çalışan bir hematolog-onkolog olan Dr. Jeremy Lorber uzun yaşamda dikkat çeken detaylara değindi.

#4
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Business Insider'a verdiği demeçte, "En dikkat çekici bulduğum şey, yaptığı ya da yapmadığı tuhaf ya da olağandışı bir şey olmamasıydı. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışmış gibi görünüyordu." dedi.

#5
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

"GENLERİMİZİ BİZ SEÇEMİYORUZ"

#6
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Yaşlanmamak için harcadığımız tonlarca para ve güzellik bakımı için önemli noktalara değinen Lober, "Uzun ömürlülüğe odaklanan insanlar, herkes için doğru olmasa bile, kontrol duygusuna sahip olmayı olumlu bir duygu olarak görebilirler. Birçok şey şansa bağlı ve doğuştan gelen genlerimizi biz seçmiyoruz. Bence insanlar ne kadar kontrol sahibi oldukları konusunda yanlış kanılara sahipler." dedi.

#7
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Pearl Berg'in sigara içmediğini belirten Lober, "Her sabah taze sıkılmış meyve suyu içti, çok az yağlı yiyecek yedi ve sadece az miktarda tatlı yedi.102 yaşına geldiğinde bu kısıtlamaların bir kısmı ortadan kalktı. Mesela her gün tatlı istiyordu. 104 yaşına geldiğinde her sabah ve öğleden sonra şeker istiyordu." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

SOSYAL İLİŞKİLER UZUN ÖMÜRLÜ OLMAYI SAĞLIYOR

#9
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Hayatında bu kadar uzun yaşamasının en önemli etkilerinden biri sosyal bağlarını koparmaması ve sürekli aktif tutmasının üzerinde duran Lober, "Güçlü sosyal ilişkileri onun uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oldu. Bu da güçlü sosyal ilişkilerin uzun ömürlülüğü artırdığı teorisinin doğruluyor." dedi.

#10
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

"BELİRLİ BİR AMAÇLARI OLMALI"

#11
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Uzun ömürlülüğün tek bir faktörle ilgili olmaktan ziyade daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve çevrenizdeki dünyayla meşgul olmakla ilgili olduğunu, çünkü yaşlanmanın genellikle bir izolasyon duygusuna yol açabileceğini söyledi ve ekledi:

#12
Foto - Tam 114 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

"Uzun yaşam için yapılacak ya da yapılmayacak sihirli bir şey olmadığı düşüncemi pekiştirdi. Pearl ve uzun yaşayan diğer insanlarda tespit ettiğim şey şu: Belli bir amaçlarının olması ve o amaçlarını korumak veya hayatlarına yeni şeyler eklemek."

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