Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir “Ekrem Dumanlı” detayı var ki...

Nitekim, Kurtlar Vadisi Pusu'yu yazan kalemlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kırkı çıkmadan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener'in Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden yalnızca 17 gün sonra Ekrem Dumanlı ile temas kurduğu görüldü. Özdener, FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin 29 Kasım 2011'deki 25. yıl kutlamalarına katıldı. Ekrem Dumanlı'dan sonra sözü alıp Zaman'a övgüler yağdırdı. Kurtlar Vadisi senaristi, FETÖ'nün propaganda mecrası Zaman için şu ifadeleri kullandı: "Farklı gözlerle farklı bakış açılarına her zaman ihtiyaç var. Zaman bize bu anlamda 25 yıldır hizmet veriyor. Türkiye de farklı bakış açılarının yeşermesi ve kurumsallaşması çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları aynı Zaman gibi yeşerecek ve kurumsallaşacak."