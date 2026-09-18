Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir “Ekrem Dumanlı” detayı var ki...
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzanırken, dizide "Kaşifoğlu" karakterinin hain gösterilip infaz edilmesinin arkasındaki FETÖ bağlantıları gün yüzüne çıktı. Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahnelerden kısa süre sonra Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, dizinin senaristi Bahadır Özdener'in ölümden sadece 17 gün sonra FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği gerçeğini akıllara getirdi. Zaman gazetesi gecelerinde boy göstererek övgüler yağdıran senaristlerin FETÖ ile olan bu temasları, diziler üzerinden yürütülen psikolojik harp ve subliminal mesaj iddialarını yeniden alevlendirdi.