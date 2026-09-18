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Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

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Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir “Ekrem Dumanlı” detayı var ki...

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzanırken, dizide "Kaşifoğlu" karakterinin hain gösterilip infaz edilmesinin arkasındaki FETÖ bağlantıları gün yüzüne çıktı. Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahnelerden kısa süre sonra Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, dizinin senaristi Bahadır Özdener'in ölümden sadece 17 gün sonra FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği gerçeğini akıllara getirdi. Zaman gazetesi gecelerinde boy göstererek övgüler yağdıran senaristlerin FETÖ ile olan bu temasları, diziler üzerinden yürütülen psikolojik harp ve subliminal mesaj iddialarını yeniden alevlendirdi.

#1
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerinde başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Raci Şaşmaz'ın ifadesi kafalardaki soru işaretini gidermezken pandoranın kutusu açıldı. Her sahnesi ayrı bir mesaj taşıyan Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı. Osman Sınav'ın tehdit edildiği için diziden ayrıldığını söylenirken, Sinegraf'a saldırı yapıldığı öne sürüldü. Gazeteci Aytunç Erkin, "Osman Sınav yaşarken, Sinegraf'ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi'ni bıraksın diye. Osman Sınav'ın da geri çekildiği belirtiliyor" şeklinde konuştu.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Sınav'ın diziden el çektirilmesi sonrası dizinin yapımını devralan Pana Film'in FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile temas kurduğuna yönelik iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Aytunç Erkin konuya ilişkin "Ekrem Dumanlı'nın zaman zaman Kurtlar Vadisi Pusu'yu çeken Pana Filmi ziyaret ettiği söyleniyor" ifadelerini kullandı. Tam da bu noktada Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek bir detay gün yüzüne çıktı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Taraf Gazetesi'nde "Sizin Kaşif'inizden kahraman çıkmaz" yazısı kaleme aldığı öğrenildi. "Pana Filmi ziyaret ederdi" denilen Dumanlı'nın bu sözleri ile eş güdümlü olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakteri "hain" gösterilip infaz edildi. Ortaya çıkan tablo "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddialarını kuvvetlendirdi.

#3
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Nitekim, Kurtlar Vadisi Pusu'yu yazan kalemlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kırkı çıkmadan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Pusu'nun senaristi Bahadır Özdener'in Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden yalnızca 17 gün sonra Ekrem Dumanlı ile temas kurduğu görüldü. Özdener, FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin 29 Kasım 2011'deki 25. yıl kutlamalarına katıldı. Ekrem Dumanlı'dan sonra sözü alıp Zaman'a övgüler yağdırdı. Kurtlar Vadisi senaristi, FETÖ'nün propaganda mecrası Zaman için şu ifadeleri kullandı: "Farklı gözlerle farklı bakış açılarına her zaman ihtiyaç var. Zaman bize bu anlamda 25 yıldır hizmet veriyor. Türkiye de farklı bakış açılarının yeşermesi ve kurumsallaşması çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları aynı Zaman gibi yeşerecek ve kurumsallaşacak."

#4
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Bu açıklama akıllara şu soruları getirdi: "Farklı gözlerle farklı bakış açılarına ihtiyaç duyduğunu" belirten Bahadır Özdener, Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryosunu kaleme alırken kimlerin farklı bakış açılarından yararlandı? "Önümüzdeki 25 yıl içinde farklı bakış açıları Zaman gibi yeşerecek" diyerek neyi ima etti?

#5
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Nitekim bu sözlerden hemen sonra FETÖ 17/25 Aralık ihanetine imza attı, milli iradeye pusu kurup 15 Temmuz 2016'da darbeye kalkıştı. FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken, Kaşif Kozinoğlu soruşturması bu durumun izdüşümlerini taşıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. 136. bölümdeki bir sahnede "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" denildi.

#6
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülüyor.

#7
Foto - Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ izi çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden sadece 17 gün sonra şok buluşma: Öyle bir "Ekrem Dumanlı" detayı var ki...

Tüm bu süreçte Ekrem Dumanlı'nın Pana Filmi ziyaret ettiği söyleniyor, Kurtlar Vadisi senaristleri de FETÖ'nün amiral gemisi Zaman Gazetesi'nin gecelerinde boy gösterdiği görülüyor. Kaynak: Takvim gazetesi

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