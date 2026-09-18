Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de dünyaya seslenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 22 Eylül Salı günü 16’ncı kez konuşacak. Erdoğan, 2005 yılından bu yana BM Genel Kurulu’ndaki hitaplarında küresel sorunlara ilişkin değerlendirmelerini ve “daha adil bir dünya” vizyonunu gündeme getiriyor. Erdoğan, ilk kez başbakanlığı döneminde 2005 yılında katıldığı BM 60. Genel Kurulu’nda, BM’nin daha demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması, tüm üye ülkelerin iradesinin daha güçlü şekilde yansıtılması gerektiğini vurgulamıştı.