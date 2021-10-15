Tam 100 milyon TL'nin üzerinde! Türkiye'de bir ilk

Varank, bugünlere milletin iradesiyle geldiklerini belirterek şunları kaydetti: "Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik. Ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla müsaade etmez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu karanlık bir güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi her zaman CHP olmuştur. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi ve belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır. Bunu yapmazsa, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey ifade etmeyeceğini belirtmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var. Biz böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyiz."