2021-10-15 19:40:00 Tam 100 milyon TL'nin üzerinde! Türkiye'de bir ilk
Tokat'ta "yap-işlet-devret" modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla kurulan "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak" diye konuştu.