  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
2
Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

2021-02-22 16:32:40
Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bekir Şahin yönetimindeki 34 KA 6519 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Abdullah Cengiz'in kullandığı 55 T 5534 plakalı taksi ile çarpıştı. Takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Cengiz ve Şahin ile annesi Döndü Şahin, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan taksi sürücüsü Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bekir Şahin yönetimindeki 34 KA 6519 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Abdullah Cengiz'in kullandığı 55 T 5534 plakalı taksi ile çarpıştı. Takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Cengiz ve Şahin ile annesi Döndü Şahin, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan taksi sürücüsü Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var
Gündem

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

CHP yandaşı eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için verdiği taziye ilanı..
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Siyaset

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Kongresi’nde aday olmayacağını, görevini devredeceğini açıkladı. Şenocak'ın yerine ..
Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma
Gündem

Perinçek ve Toker arasında gerilim: Saçma sapan konuşma

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştuğu sırada, Liberal Demokrasi Partisi (LDP) eski Başkanı Cem Toker, "Saçma sap..
Yunanistan'dan Türkiye sınırında ilginç hamle!
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye sınırında ilginç hamle!

Yunan hükümeti, sınırın Türkiye tarafını izlemek amacıyla Meriç hududuna erimi 15 kilometreye kadar uzanan radar ve kamera sistemleri monte ..
Canlı yayında vatan hainliği tartışması
Gündem

Canlı yayında vatan hainliği tartışması

ABD'nin konuşulduğu canlı yayında, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Hukukçu Kıvanç Can arasında vatan hainliği tartışması yaşanırken, H..
Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret
Gündem

Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret

Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, hakaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay