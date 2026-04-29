  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük "beyaz altın" rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük "beyaz altın" rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde

ABD’nin Nevada-Oregon sınırındaki eski bir süper volkanın altında, tam 1,5 trilyon dolar değerinde dünyanın en büyük lityum rezervi tespit edildi. McDermit Kalderası bölgesinde bulunan ve 40 milyon tona ulaştığı tahmin edilen bu devasa kaynak, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar tüm pil pazarını on yıllarca tek başına domine edebilecek güçte. "İllit" adı verilen nadir bir kil tabakasında yoğunlaşan bu yüksek kaliteli lityum, enerji depolama teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Earth dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, McDermit Kalderası olarak bilinen volkanik kraterin altında 20 ila 40 milyon metrik ton lityum rezervi bulunduğu saptandı. Mevcut veriler, bu keşfin bugüne kadar dünya üzerinde kaydedilmiş en büyük lityum yatağı olduğunu ortaya koyuyor. Ton başına ortalama 37 bin dolarlık piyasa değeri üzerinden yapılan hesaplamalar, rezervin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Thacker Geçidi bölgesindeki incelemelerde, lityum mineralini yüksek yoğunlukta tutan potasyum zengini "illit" kilinin yaklaşık 30 metre kalınlığında bir bant oluşturduğu saptandı.

Laboratuvar analizleri, bu kilin ağırlıkça yüzde 1,3 ila yüzde 2,4 oranında lityum içerdiğini belgeledi. Bu oran, standart kil yataklarında bulunan lityum miktarının yaklaşık iki katı seviyesinde. Rezervin yüzeye yakın konumlanması, düşük maliyetli açık ocak madenciliği yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanıyor.

Lityum, günümüzde elektrikli araçlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan yenilenebilir enerji şebekelerine kadar pek çok alanda kullanılan lityum-iyon pillerin temel bileşeni konumunda.

Uzmanlar, 2040 yılına kadar küresel lityum talebinin yıllık 1 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Bu miktar, 2022 yılındaki toplam üretim hacminin sekiz katına tekabül ediyor. McDermit Kalderası'ndaki bu devasa kaynağın, artan talebi karşılamada stratejik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Lithium Americas Corporation jeologlarından Thomas R. Benson, yüksek konsantrasyonlu lityumun yüzeye yakın tabakalarda bulunmasının işletme maliyetlerini düşüreceğini bildirdi.

Araştırmacılar, bölgedeki lityum yoğunluğunun jeolojik açıdan nadir görülen bir verimliliğe sahip olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu fena haber

Turuncu şeytan tüm petrol kaynaklarını İran bahanesiyle havaya uçurur şimdi Teslanın sahibi arkadaşının ekmeğine yağ sürer.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23