Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük “beyaz altın” rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde

ABD’nin Nevada-Oregon sınırındaki eski bir süper volkanın altında, tam 1,5 trilyon dolar değerinde dünyanın en büyük lityum rezervi tespit edildi. McDermit Kalderası bölgesinde bulunan ve 40 milyon tona ulaştığı tahmin edilen bu devasa kaynak, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar tüm pil pazarını on yıllarca tek başına domine edebilecek güçte. "İllit" adı verilen nadir bir kil tabakasında yoğunlaşan bu yüksek kaliteli lityum, enerji depolama teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.