Acun’un diskalifiye ettiği skandal isim, bakanın yeğeni çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Survivor 2026’da sergilediği agresif tavırlar ve fiziksel müdahale sonrası yarışmadan ihraç edilen Seren Ay Çetin’in, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Çetin’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Eski Dışişleri Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı olan amcasıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem olan Seren Ay, bu akrabalık bağıyla herkesi şaşırttı. Yarışmadaki skandal sonuyla konuşulan genç yarışmacı, şimdi de köklü bir aileye dayanan özel hayatıyla magazin ve siyaset dünyasının ortak gündemi oldu.