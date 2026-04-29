Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin nükleer denizaltı programına ilişkin verilen soru önergesini yanıtladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin nükleer denizaltı programına ilişkin verilen soru önergesini yanıtladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine verdiği yanıtta, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı tasarımı, üretimi ve fizibilite çalışmaları için bir zaman çizelgesinin bulunduğunu bildirdi. Nükleer denizaltı hedefinin, Türkiye’nin çevre denizlerde caydırıcılığını artırma planının parçası olduğu belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’nin savunma sanayiini genişleterek deniz gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.
Güler yanıtta, uzun menzilli ve yüksek tespit edilmezlik özelliklerine sahip denizaltıların inşasının amaçlandığı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Güler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin nükleer tahrik teknolojisi konusunda başta NATO ülkeleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle iş birliğine açık olduğunu kaydetti. Nükleer Tahrikli Denizaltı Projesi’nde de yerli ve millî teknoloji kullanımı için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Yanıtta, Millî Denizaltı ve Nükleer Denizaltı projelerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve çevre denizlerdeki bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını artırma ve küresel güç olma vizyonunun bir parçası olduğu vurgulandı.
