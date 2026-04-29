Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı İkinci el araç satışında önemli değişiklik! Yılmaz Özdil, CHP’yi ve amigo gazetecilerini fena topa tuttu: Bu ayardan sonra sittin sene kendilerine gelemezler Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında Binlerce kilometre ötedeki düşmana “sivrisinek” şoku! Türk İHA’larının gerçek menzili ifşa oldu Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky havalandırılmıştı: Tümgeneral görevden alındı “Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı Acun’un diskalifiye ettiği skandal isim, bakanın yeğeni çıktı! Duyanlar şaştı kaldı Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük “beyaz altın” rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde
Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu
Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin nükleer denizaltı programına ilişkin verilen soru önergesini yanıtladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine verdiği yanıtta, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı tasarımı, üretimi ve fizibilite çalışmaları için bir zaman çizelgesinin bulunduğunu bildirdi. Nükleer denizaltı hedefinin, Türkiye’nin çevre denizlerde caydırıcılığını artırma planının parçası olduğu belirtildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’nin savunma sanayiini genişleterek deniz gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.

Güler yanıtta, uzun menzilli ve yüksek tespit edilmezlik özelliklerine sahip denizaltıların inşasının amaçlandığı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Güler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin nükleer tahrik teknolojisi konusunda başta NATO ülkeleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle iş birliğine açık olduğunu kaydetti. Nükleer Tahrikli Denizaltı Projesi’nde de yerli ve millî teknoloji kullanımı için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Yanıtta, Millî Denizaltı ve Nükleer Denizaltı projelerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve çevre denizlerdeki bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını artırma ve küresel güç olma vizyonunun bir parçası olduğu vurgulandı.

Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var

Q bank’a yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici..
Bu göktaşı Dünya’ya çarpabilir!
Yaşam

Bu göktaşı Dünya’ya çarpabilir!

Bir astronomi uzmanı, “Atira” olarak bilinen bir grup asteroitin, 2013 yılında meydana gelen Çelyabinsk meteor olayı’na benzer şekilde Dünya..
"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!
Gündem

"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!

Türkiye'nin asrın felaketiyle sarsıldığı o en acı günlerde, depremzedelerin yardımına koşan ekipleri durduran ve halkı büyük bir paniğe sevk..
Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
Gündem

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Y..
Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana işgal ediliyor!
Gündem

Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana işgal ediliyor!

Avrupa basını, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Müslüman öğrenci artışının önlenememesindan rahatsız. Viyana’da Müslüman öğrencilerin oranı ..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
