2024-07-20 10:40:18 Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir Sevilla’nın Faslı santrforu Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. 1,92’lik golcüyü Türkiye’de oynamaya ikna eden Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a getirecek. Öte yandan Ali Koç yönetimi bir transferi de orta sahaya yapıyor. Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euro Fenerbahçe'ye imza atacak. İşte detaylar...