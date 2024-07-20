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Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

2024-07-20 10:40:18
Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir Sevilla’nın Faslı santrforu Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. 1,92’lik golcüyü Türkiye’de oynamaya ikna eden Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a getirecek. Öte yandan Ali Koç yönetimi bir transferi de orta sahaya yapıyor. Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euro Fenerbahçe'ye imza atacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe, LaLiga ekibi Sevilla'da forma giyen golcü futbolcu Youssef En Nesyri'yi uzun süredir transfer istiyordu.

#2
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda oyuncu için İspanyol kulübüne teklifini iletip beklemeye geçmişti.

#3
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Serie A ekibi Roma'nın Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçtiği iddia edilirken oyuncunun İtalya'ya daha sıcak baktığı aktarılıyordu. Faslı futbolcunun, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi ile görüşme yaptığının bilgisi verilmişti.

#4
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan SarıLacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.

#5
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan En-Nesyri’yi bedelsiz kaybetmek istemediği için pazarlıklarda olumlu bir tutum sergileyen Sevilla ile çözülmesi gereken tek nokta bonservisin ödenme şekli.

#6
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Sarı-Lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Kanarya, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor.

#7
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

İspanyol ekibi ise peşin ödenecek tutarın daha fazla olması yönünde ısrarını sürdürüyor. İki kulübün bu konuda da anlaşmaya varmasının ardından Faslı oyuncu sağlık kontrolleri ve resmi imza için önümüzdeki hafta başında İstanbul’a gelecek.

#8
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Öte yandan Fotospor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe için gündeme gelen son 8 numara Sander Berge. Norveçli oyuncu geçen sezon Jose Mourinho'nun AS Roma'ya götürmek istediği oyuncular arasındaydı.

#9
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Burnley forması giyen, 2027'ye kadar sözleşmesi olan ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro'yu bulan 26 yaşındaki oyuncunun da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmak istediği belirtiliyor.

#10
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Corriere Della Sera gazetesinin 3 Temmuz 2023 tarihli haberinde Mourinho'nun istediği 5 oyuncu şu şekilde sıralandı.

#11
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

1 Stefan De Vrij, 2 Nicolo Barella, 3 Mauro Icardi, 4 Alex Grimaldo, 5 Sander Berge

#12
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Gazetede Sander Berge için şu ifadeler yer aldı: Şu anda Sheffield United için oynayan yetenekli Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge, AS Roma'nın orta sahasına değerli bir katkı yapacaktır.

#13
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Heybetli bir boyda olan ve mükemmel pas menziline sahip olan Berge takım ön tarafta hücum başlatırken savunmayı etkili bir şekilde koruyabilir.

#14
Foto - Takım harıl harıl çalışıyor! Şimdi kimin sırası?Orta sahaya Mourinho'nun gözdesi 20 milyon euroluk yıldız

Fiziksel varlığı ve oyunu kesme yeteneği, onu Mourinho'nun orta saha düzeni için ideal bir seçenek haline getirdi.

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