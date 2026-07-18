Türkiye’de ilk kez kuruldu: Emniyet teşkilatının havada uçan gözü

GÖKMEN sisteminin, AI destekli otonom olarak çalışan, haber merkezine ihbar düştüğü andan itibaren ihbarın söz konusu adresi operatörlere aktarılmak suretiyle otonom olarak adrese doğrudan intikal eden dron sistemini ifade ettiğini söyleyen Konya Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, "Böylece, belki de daha ekiplerimiz olay yerine bile ulaşamadan havadan görüntü aktarmak suretiyle ekiplerimizin ne ile karşılaşacağını, olay yerindeki olayın boyutları, vehameti ve özellikle de ekiplerimizin ne şekilde müdahale edeceklerini öngörebildikleri bir ön bilgi sağlamak üzere kurulmuş bir sistem. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık. Buralardan gelen ihbara göre adrese otonom olarak en fazla 5 dakika süren bir süreyle intikalini ve oradan görüntü aktarımını sağlayabiliyoruz. GÖKMEN özellikle otonom olduğu için operatörlerin manuel kullanımlarından ziyade doğrudan adrese en hızlı şekilde intikal etmesi yönüyle bize artı bir zaman kazandırıyor. Olay yerine giden ekiplere ve diğer ilgili o olay yerinin görüntüsünü görmesi gereken birimlere olay yerinden anlık görüntü aktarabilme özelliğine sahip" dedi.