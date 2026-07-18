Türkiye’de ilk kez kuruldu: Emniyet teşkilatının havada uçan gözü
Konya, güvenlik teknolojilerinde Türkiye'ye rol model olacak tarihi bir adımı devreye aldı. Konya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, ihale ve kurulum süreçleri tamamlanan yapay zeka destekli Gökyüzü Kontrol Merkezi (GÖKMEN) aktif olarak hizmete başladı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve tek merkezden yönetilen otonom dron sistemi; asayiş, terör, narkotik, kaçakçılıkla mücadele ve trafik denetimlerinde emniyet güçlerinin gökyüzündeki gözü oldu.