Gündem
Azerbaycan gazının en büyük alıcısı Türkiye değil onlar
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun 2025 yıl sonu mali raporuna göre ülkeden en çok gaz tedarik eden ülke belli oldu.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun (SOFAZ) 2025 yıl sonu sonuçları, İtalya’nın Azerbaycan petrolü ve doğal gazının Avrupa’daki en büyük alıcısı konumunu koruduğunu ortaya koydu. Ocak 2026’da yayımlanan resmi mali rapora göre, Fon’un toplam varlıkları yıl başındaki yaklaşık 50,5 milyar euro seviyesinden yüzde 22,5 artarak 2025 sonunda yaklaşık 61,6 milyar euroya ulaştı.

Raporda, Azerbaycan’ın başlıca deniz sahalarındaki güçlü üretim ve istikrarlı ihracat akışlarının petrol ve doğal gaz gelirlerini artırdığı, bu gelirlerin SOFAZ’ın mali performansında belirleyici rol oynamayı sürdürdüğü vurgulandı.

İtalya, 2025 yılı boyunca Azerbaycan ham petrolü için Avrupa’daki en büyük pazar olmayı sürdürdü. Hazar bölgesinden yapılan sevkiyatların önemli bir bölümü İtalyan limanlarına ulaştırılırken, burada işlenen ham petrol Avrupa pazarlarına dağıtıldı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, 13 Ocak 2026’da Bakü’de düzenlenen Azerbaycan–İtalya Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 6’ncı toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında stratejik bir enerji ortaklığı geliştirildiğini belirtti. Şahbazov, İtalya’nın Azerbaycan’ın hem petrol hem de doğal gaz alanında Avrupa’daki başlıca alıcısı olmaya devam ettiğini ifade etti. Bu açıklamalar, toplantıyı izleyen Azerbaycan ve bölge medyasında yer aldı.

İtalya, aynı zamanda Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa’ya taşınan Azerbaycan gazı için kilit bir nihai pazar konumunda bulunuyor. Şah Deniz sahasından çıkarılan gaz, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırılırken, TAP hattı İtalya’nın güneyinde karaya çıkıyor. TAP üzerinden sevk edilen Azerbaycan gazının Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine katkı sağladığını belirten Şahbazov, bu hat üzerinden taşınan gazın en büyük bölümünün İtalya’ya gittiğini söyledi.

Resmi ihracat verilerine göre Azerbaycan gazı, İtalya’nın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan’a da tedarik edilirken, daha sınırlı miktarlarda diğer Balkan ülkelerine ulaştırılıyor. Ancak Avrupa’daki en büyük payı İtalya alıyor. SOFAZ’ın 2025 yılına ilişkin mali açıklamasına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri toplamda yaklaşık 5 milyar euroya ulaştı. Üretimde Azeri–Çırak–Güneşli petrol sahası ile Şah Deniz doğal gaz sahası öne çıktı. Bu iki saha, Azerbaycan’ın ihracat kapasitesinin temelini oluşturuyor.

Fon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu gelirlerin SOFAZ’ın bütçeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini sağladığı ve uzun vadeli mali istikrarın korunmasına katkı sunduğu belirtildi. Bu kapsamda SOFAZ, 2025 yılı boyunca yaklaşık 7,1 milyar euroyu devlet bütçesine aktararak kamu harcamalarına destek verdi.

