Azerbaycan gazının en büyük alıcısı Türkiye değil onlar

Resmi ihracat verilerine göre Azerbaycan gazı, İtalya’nın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan’a da tedarik edilirken, daha sınırlı miktarlarda diğer Balkan ülkelerine ulaştırılıyor. Ancak Avrupa’daki en büyük payı İtalya alıyor. SOFAZ’ın 2025 yılına ilişkin mali açıklamasına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri toplamda yaklaşık 5 milyar euroya ulaştı. Üretimde Azeri–Çırak–Güneşli petrol sahası ile Şah Deniz doğal gaz sahası öne çıktı. Bu iki saha, Azerbaycan’ın ihracat kapasitesinin temelini oluşturuyor.