Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Türkiye'nin Ege'de süresiz NAVTEX ilanı komşuda gündem olmayı sürdürüyor. Eski Yunan ajanı söz konusu hamleye tepki göstererek çarpıcı bir itirafta bulundu.

1
#1
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye’nin Ege Denizi’nde deniz yetki alanlarına ilişkin Atina’nın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlere karşı hamle olarak süresiz NAVTEX ilan etmesine Yunanistan’dan tepki yağdı. İsrail ile yakın ilişkiler kuran, savunma alanında Türkiye’ye karşı faaliyetlerini hızlandıran Yunan yetkililer Türkiye’nin bu kararından rahatsız oldu.

#2
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin kararının hukuki bir geçerliliği olmadığını belirterek; "Yunanistan'ın böyle bir yaklaşımı ciddiyetle karşılaması mümkün değil, Türkiye de bunu gayet iyi biliyor. Hukuki düzeyde bu sürekli NAVTEX’lerin hiçbir gerçek geçerliliği yoktur ve Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesine hiçbir katkı sağlamazlar" dedi.

#3
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Yunan basını ise Türkiye’nin almış olduğu kararın asıl nedeninin; Yunanistan’ın İsrail’den satın almak istediği mühimmatların adalara yerleştirme planından duyulan rahatsızlıktan kaynaklı olduğunu belirtti.

#4
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Eski Ajan Savvas Kalenderidis, Türkiye’nin Ege ve Trakya’daki hamlelerini sertçe eleştirdi. Atina Bildirgesi'nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını kısıtladığını ve yatıştırma politikası yerine stratejik kararlılık savunma işbirliği çağrısında bulundu.

#5
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Türkiye’yi suçlayıcı ve hukuka aykırı davrandığı konusunda eleştiren Kalendiris, Türkiye’nin Ege Denizi’nde süresiz NAVTEX hamlesine ilişkin, “Şimdi bize şu mesajı veriyorlar: Kasos'ta (Kaşot Adası) ne yaptıysak, 25. meridyenin doğusundaki bölgelerde de aynısını yapacağız. Eğer NAVTEX yayınlarsanız ya da uluslararası sularda egemenlik haklarınızı kullanmaya kalkarsanız, bizi karşınızda bulursunuz” dedi. Eski ajan Türkiye’nin tek bir kurşun dahi atmadan Ege’nin yarısının alındığını belirterek, "Bu (NAVTEX'ler), tek bir kurşun atmadan Ege'nin yarısını ele geçirmek ve kendi tarafına çekmek için sahip oldukları genel stratejinin bir adımıdır” dedi.

#6
Foto - Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Kalenderidis, Suriye’de Türkiye’nin faaliyetlerinden Yunanistan’ın rahatsız olduğunu ve Türkiye’nin diplomasideki tavrını eleştirerek “küstah” terimini kullandı.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

hiç bir uzvunuz bizimle disik yarıştırmaya yetmez boşuna ülkenizi batırmayın. sizden toprak isteyende yok. hatta içimizde ki hain yunan asıllıları alırsanız memnun bile oluruz. siz turizme yönelin işi bize bırakın size kimse dokunamaz. ege tursit gölü yapın sizde bizde kazanalım. siizn silahlanmanız evde ki çocuğa trafik de gezsin diye f1 aracı almak gibi. ulan sizde o silahları kim kullanacak millete boşuna para yedirmeyin yine batacaksınız.

Hamdi

İt ürür kervan yürür
