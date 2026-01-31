Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular

Türkiye’yi suçlayıcı ve hukuka aykırı davrandığı konusunda eleştiren Kalendiris, Türkiye’nin Ege Denizi’nde süresiz NAVTEX hamlesine ilişkin, “Şimdi bize şu mesajı veriyorlar: Kasos'ta (Kaşot Adası) ne yaptıysak, 25. meridyenin doğusundaki bölgelerde de aynısını yapacağız. Eğer NAVTEX yayınlarsanız ya da uluslararası sularda egemenlik haklarınızı kullanmaya kalkarsanız, bizi karşınızda bulursunuz” dedi. Eski ajan Türkiye’nin tek bir kurşun dahi atmadan Ege’nin yarısının alındığını belirterek, "Bu (NAVTEX'ler), tek bir kurşun atmadan Ege'nin yarısını ele geçirmek ve kendi tarafına çekmek için sahip oldukları genel stratejinin bir adımıdır” dedi.