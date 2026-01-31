Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak
Yabancı basında günlerdir gündemde olan Türkiye–Pakistan–Suudi Arabistan savunma ittifakına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Raza Hayat Hiraj, Türkiye ve Suudi Arabistan ile yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmeler sonucunda bir savunma anlaşması taslağı hazırlandığını açıklamıştı.
AFP'de yer alan habere göre, Suudi ordusuna yakın bir kaynağa göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanacak karşılıklı savunma anlaşmasına katılmayacak.
Ordu yetkilisi söz konusu kararın Pakistan ile yapılan anlaşmadan kaynaklandığını iddia etti.
Yapılan açıklamada,"Bu, Pakistan ile yapılan ikili bir anlaşmadır ve ikili bir anlaşma olarak kalacaktır" denildi. Körfez bölgesinden bir yetkili de bilgiyi doğruladı.
