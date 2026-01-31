  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den TB2 SİHA almaları gündeme gelmişti! Kendi İHA'ları resmen çuvalladı, hedefe bile gidemiyorlar Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular Eksi 25 derece! Yeşilbaş ördekler hayata böyle tutundu İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi Fransa’da polisler isyanda: Suyun altında resim yapıyor! Dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak

Yabancı basında günlerdir gündemde olan Türkiye–Pakistan–Suudi Arabistan savunma ittifakına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

1
#1
Foto - Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak

Geçtiğimiz haftalarda Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Raza Hayat Hiraj, Türkiye ve Suudi Arabistan ile yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmeler sonucunda bir savunma anlaşması taslağı hazırlandığını açıklamıştı.

#2
Foto - Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak

AFP'de yer alan habere göre, Suudi ordusuna yakın bir kaynağa göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanacak karşılıklı savunma anlaşmasına katılmayacak.

#3
Foto - Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak

Ordu yetkilisi söz konusu kararın Pakistan ile yapılan anlaşmadan kaynaklandığını iddia etti.

#4
Foto - Suudi Arabistan beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Türkiye anlaşmaya katılmayacak

Yapılan açıklamada,"Bu, Pakistan ile yapılan ikili bir anlaşmadır ve ikili bir anlaşma olarak kalacaktır" denildi. Körfez bölgesinden bir yetkili de bilgiyi doğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüsnü Aslanoğlu

Bu anlaşma S.Arabistan bakımından esasen riskli. Zira, bölgemizde bir Türk İsrail savaşı, ihtimal olarak oldukça kuvvetli olduğuna göre, böyle bir durumda S.Arabistan Türkiye için İsrail'i karşısına alabilir mi? Diger taraftan, Türkiye bakımından böyle bir ittifak hiç güvenilir değildir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar

LGBT'li sapkın fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı. Sapkın ismin gözaltı sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında karar verildi.
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23