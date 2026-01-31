  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye tek kurşun bile atmadan başardı! 'Türkler bölgenin yarısını ele geçirdi' diyerek duyurdular Eksi 25 derece! Yeşilbaş ördekler hayata böyle tutundu İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi Fransa’da polisler isyanda: Suyun altında resim yapıyor! Dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk Akaryakıt fiyatlarına şok eden zam! Tarih verildi Şok eden tepki: Beşiktaş taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri ortalığı karıştırdı! Aydın Köşk’te sağanak ve fırtına: Minare eğildi, çatılar havalandı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

2008 mali krizini öngören Amerikalı ekonomist Peter Schiff'ten tedirgin eden açıklamalar geldi. Schiff, yeni krizimn kapıda olduğunu söyledi.

1
#1
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Ekonomist Peter Schiff, yeni bir ekonomik krize doğru gidildiğini ve bu kez krizin doğrudan ABD'yi hedef alacağını öngördü.

#2
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Schiff altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcıların bu yükselişi sadece bir korunma aracı olarak görmemeleri gerektiğini, bu yükselişin enflasyonun hızlandığına, ABD dolarının küresel olarak güven kaybettiğine ve büyük bir ekonomik hesaplaşmanın yakın olabileceğine dair bir uyarı olduğunu belirtti.

#3
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Schiff Salı günü Fox Business'taki bir programda, altın ve gümüşün, bu yılın sonlarında veya belki de gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ettiğini belirterek "ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.

#4
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Schiff enflasyonun önümüzdeki birkaç yıl içinde Biden başkanlığı dönemine göre çok daha kötü olacağını ifade ederek "Altın ve gümüş size bunu söylüyor. Bir uyarı niteliğindeler" dedi.

#5
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Doların yerini altının alacağını söyleyen ekonomist şu değerlendirmeyi yaptı; "Dünyaya bağımlıyız. Üretmediğimiz malları bize onlar sağlıyor. Biriktiremediğimiz parayı bize onlar borç veriyor. Trump olayı tersine çevirdi. Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor. ABD dolarının rezerv para birimi statüsüne dayanan, işlevsiz bir tüketici odaklı ekonomimiz var ve dünya şimdi ABD'nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Doların yerini altın alacak"

#6
Foto - 2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Krizin Amerika'ya özgü olacağını belirten ekonomist "Yaşamak üzere olduğumuz kriz ile o zamanki kriz arasındaki en büyük fark, bunun tamamen Amerika'ya özgü olmasıdır. Dünyanın geri kalanına ihraç edilmeyecek. Bu bir Amerikan finansal krizi, aslında dünyanın geri kalanı bundan fayda sağlayacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!
Gündem

Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en dev adım olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yine malum çevrelerin hedefinde. Gazeteci Erem ..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23