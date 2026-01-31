2008 krizini bilen isimden olay sözler! 'Dolar çökecek' dedi, yerine geçecek şeyi söyledi

Schiff Salı günü Fox Business'taki bir programda, altın ve gümüşün, bu yılın sonlarında veya belki de gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ettiğini belirterek "ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.