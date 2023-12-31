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Medya
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Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

2023-12-31 14:12:34
Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, günler öncesinden belirlenen Süper Kupa maçının oynanmasına saatler kala yaşanan kaos ortamının sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu belirtti. “Bu işin faturasını elbette birileri ödeyecektir. Futbol Federasyonu iki ülke arasında diplomatik soruna yol açarak tarihe geçmiştir. Yeni yıla, yeni bir federasyonla girileceğini şimdiden söyleyebiliriz” ifadelerini kullanan Yıldız, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

“Günler öncesinden belirlenen Süper Kupa maçının oynanmasına saatler kala yaşanan kaos ortamı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

#2
Foto - Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

(…) Şimdi, akla gelen soru şu: Futbol Federasyonu maç organizasyonu yaparken, Suudi Arabistan yetkilileri ile ayrıntılı bir protokol yaptı mı? Maç öncesi İstiklal marşının okunması, Türk bayrağının açılması, takımların taşıyacağı pankartlar ve maç öncesi futbolcuların giyeceği tişörtler bu protokolde yer alıyor muydu?

#3
Foto - Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

Anlaşıldığı kadarıyla, bu ayrıntılar düşünülmemiş ve protokole yazılmamış. Öyle olsa, maça saatler kala bu sorun ortaya çıkmazdı. (…) Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen Süper Kupa maçı sürecini başta bu yana yürütememiştir.

#4
Foto - Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

Bu işin faturasını elbette birileri ödeyecektir. Futbol Federasyonu iki ülke arasında diplomatik soruna yol açarak tarihe geçmiştir. Yeni yıla, yeni bir federasyonla girileceğini şimdiden söyleyebiliriz.”

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