2023-12-31 14:12:34 Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak
Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, günler öncesinden belirlenen Süper Kupa maçının oynanmasına saatler kala yaşanan kaos ortamının sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu belirtti. “Bu işin faturasını elbette birileri ödeyecektir. Futbol Federasyonu iki ülke arasında diplomatik soruna yol açarak tarihe geçmiştir. Yeni yıla, yeni bir federasyonla girileceğini şimdiden söyleyebiliriz” ifadelerini kullanan Yıldız, yazısında özetle şunları kaydetti: