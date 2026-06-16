OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Saudi Aramco ile yürütülen temasların kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürütüyoruz" dedi. Doğan ayrıca, şirketin tamamının satışı veya tüm hisselerin devri gibi bir durumun gündemde olmadığını; belirli oranlarda ortaklık veya hisse devirleri için kapının açık olduğunu vurguladı.