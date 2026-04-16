Suudi Arabistan'dan olay Türkiye kararı! 'Bununla kimse rekabet edemez' diyerek duyurdu

Özel, Suudi Arabistan'ın Türk tır şoförlerine vize serbestisi kararının Türkiye'nin bölgedeki lojistik güç olma yolunda önemini bir kez daha göstereceğine işaret ederek, "Şöyle düşünün, bir taraftan Irak üzerinden Kalkınma Yolu Projemiz, bir tarafta Orta Koridor diyoruz uzun süredir ve bir tarafta da bunları Avrupa Birliği ile bağladığımız zaman bu işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor." dedi. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgeye ve lojistik sektörüne etkilerine dair Özel, "Bölgedeki yapılan politikalara bakıldığında bir belirsizlik söz konusu. Tabii ki hiçbir ticaret belirsizliği sevmez. Bu belirsizliği en aza indirme gayretindeyiz. Savaşın en büyük etkilerinden biri şu an akaryakıt fiyatlarında oldu. Bunu görüyoruz. Sürekli dalgalanmalar yaşıyoruz. Bir azalıyor, bir artıyor. Bu bize büyük etki ediyor. Belirsizlikten dolayı genel olarak bir tedirginlik hakim. Ama umuyoruz bir an önce bunun sonlandığını görürüz." diye konuştu. Özel, Türkiye'nin savaşta duruşunun çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın her yöne dokunması ve her taraf ile ilgilenmesi ümit veriyor. Türk nakliyecisine bölgede her zaman güven vardı. Özellikle Avrupalı tüccarlardan Türk nakliyecileri tercih edenlerin sayısında artış görüyoruz. Kafkaslar, Karadeniz bölgesi, Körfez bölgesi bu bağlamda bölgeyi ayakta tutan Türk nakliyecilerdir ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.